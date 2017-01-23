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78/52, 2017

2017 / США
7.3 Оцените
12 голосов
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О фильме

Кино о кино: американский кинематограф в лицах. Одна из важнейших сцен «Психо» — убийство Мэрион Крейн, героини Джанет Ли, — детально рассмотрена в документальной ленте «78/52» Александра О. Филиппа, специализирующегося на кино о кино. Подробно разбирая эту сцену, герои «78/52», среди которых Питер Богданович, Элайджа Вуд, Гильермо дель Торо, Элай Рот и ряд кинокритиков и историков, кадр за кадром анализируют ее структуру и смысл. Помимо невероятного технического мастерства при близком рассмотрении эпизода становится очевидной и важная критическая оценка современности: ощущение надвигающегося неконтролируемого ужаса, абсолютной беззащитности и всеобщего бессилия перед неизвестным, что ждало человечество во второй половине XX и начале XXI века и пришествие которого Хичкок так тонко чувствовал. Альфред Хичкок (1899–1980) — английский и американский кинорежиссер, одна из самых почитаемых фигур мирового кинематографа, творческий расцвет которого пришелся на время его работы в Голливуде. Саспенс, дробный монтаж и эмоциональный, драматический киноязык стали идеальной формулой коммерческого успеха Хичкока, сумевшего объединить в своих работах ресурсы студийного кинопроизводства и собственный талант авангардного режиссера. Перед показом пройдет лекция Нины Цыркун — старшего научного сотрудника НИИ киноискусства при ВГИК им. С.А. Герасимова, автора сотен статей об американском и европейском кинематографе, переводчика книги Франсуа Трюффо «Хичкок/Трюффо».

7.3 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 13 октября 2017
Премьера в мире 23 января 2017
Возраст 18+
Режиссер
Александр О. Филипп
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 78/52 2 постера
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