78/52, 2017

Кино о кино: американский кинематограф в лицах. Одна из важнейших сцен «Психо» — убийство Мэрион Крейн, героини Джанет Ли, — детально рассмотрена в документальной ленте «78/52» Александра О. Филиппа, специализирующегося на кино о кино. Подробно разбирая эту сцену, герои «78/52», среди которых Питер Богданович, Элайджа Вуд, Гильермо дель Торо, Элай Рот и ряд кинокритиков и историков, кадр за кадром анализируют ее структуру и смысл. Помимо невероятного технического мастерства при близком рассмотрении эпизода становится очевидной и важная критическая оценка современности: ощущение надвигающегося неконтролируемого ужаса, абсолютной беззащитности и всеобщего бессилия перед неизвестным, что ждало человечество во второй половине XX и начале XXI века и пришествие которого Хичкок так тонко чувствовал. Альфред Хичкок (1899–1980) — английский и американский кинорежиссер, одна из самых почитаемых фигур мирового кинематографа, творческий расцвет которого пришелся на время его работы в Голливуде. Саспенс, дробный монтаж и эмоциональный, драматический киноязык стали идеальной формулой коммерческого успеха Хичкока, сумевшего объединить в своих работах ресурсы студийного кинопроизводства и собственный талант авангардного режиссера. Перед показом пройдет лекция Нины Цыркун — старшего научного сотрудника НИИ киноискусства при ВГИК им. С.А. Герасимова, автора сотен статей об американском и европейском кинематографе, переводчика книги Франсуа Трюффо «Хичкок/Трюффо».