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Киноафиша Рецензии «Кавалерия»: Рецензия Киноафиши

«Кавалерия»: Рецензия Киноафиши

10 марта 2018 00:00
«Кавалерия»: Рецензия Киноафиши
Верхом к победе

После атаки террористов на башни Всемирного Торгового Центра, правительство США разворачивает крупную военную кампанию по борьбе с талибами. В Афганистан отправляют группу военных, которые должны присоединиться к местным ополченцам и подавить армию талибов. Руководить командой назначают капитана Митча Нельсона (Крис Хемсворт), который ещё ни разу не участвовал в военных действиях. В Афганистане американцы встречаются с генералом Абдул-Рашидом Дустумом, и выясняют, что добраться до нужного места они могут только небольшой группой верхом на лошадях. Теперь от совсем небольшого отряда зависит успех важнейших военных манёвров.

Трагедия 11 сентября и последующая война с афганскими талибами — неисчерпаемый источник тем для совершенно разных фильмов последних пятнадцати лет. В основу этой истории легли реальные события, рассказанные позже в книге журналиста Дага Стэнтона. Что интересно, российское название фильма ближе к произведению, чем оригинал. При этом, сюжет будто изначально специально создан для кинематографа: маленькая группа военных выполняет миссию в стране, где даже союзникам нельзя полностью верить. Это рассказ не только о военной операции, но и о столкновении двух культур. Именно об этом главным героям говорит местный генерал.

Кадр из фильма «Кавалерия»
Кадр из фильма «Кавалерия»

Абдул-Рашид Дустум, как и большинство остальных персонажей, списан с реально существующего прототипа (американцам, правда, изменили имена). И хотя этот фильм нельзя назвать точным, а тем более документальным пересказом настоящих событий, здесь многое работает именно на реалистичность: съёмки перестрелок сняты не настолько зрелищно, как можно увидеть сейчас в топовых боевиках. Резкие движения камеры, когда оператор будто сам участвует в происходящих событиях, чёткие движения военных и эмоции местных ополченцев больше напоминают «живые» съёмки, а не вылизанные фильмы последнего времени. При этом интересно, что даже подбор второстепенных актёров приближает картину к реальности: на роль жены главного героя взяли настоящую жену Криса Хэмсворта, а актёр Роб Риггл играет полковника Макса Бауэрса, под началом которого он действительно когда-то служил.

Кадр из фильма «Кавалерия»
Кадр из фильма «Кавалерия»

Но, к сожалению, как художественный фильм «Кавалерия» цепляет слабо. В первую очередь, в жёсткую атмосферу плохо вписываются главные персонажи. Всё-таки тот же Хэмсворт выглядит слишком мягко для такой роли. К тому же его актёрские качества здесь не в лучшей форме, он очень уж похож на типичное клише доброго американского военного. Майкл Шеннон выглядит намного живее и естественнее, но ему дают слишком мало времени, что это прочувствовать. Майкл Пенья тоже не лучшим образом вписывается в картинку, но, наконец-то, отходит от роли постоянного поставщика юмора, шутки здесь раздали всем примерно поровну.

Кадр из фильма «Кавалерия»
Кадр из фильма «Кавалерия»

И выходит, что для реалистичной жестокости здесь слишком «гладкие» герои, а для типичного боевика не хватает вымысла и художественного преувеличения. Радуют разве что съёмки ландшафта и вообще обилие красивых общих планов: здесь много снимают издалека и с воздуха как сцены передвижения военных, так и просто природу. Видно, что над фильмом трудилась команда профессионалов. Одним из сценаристов, например, значится Тэд Телли, номинированный на «Оскар» за «Молчание ягнят». Но вот режиссёрская работа всё-таки оставляет желать лучшего. История не всегда хорошо «склеивается», превращаясь то в типичную борьбу добра со злом, то склоняясь к политике и сложным интригам.

Кадр из фильма «Кавалерия»
Кадр из фильма «Кавалерия»

Финальную часть про противоречия внутри разных афганских армий можно было бы раскрыть более ярко, поскольку весь фильм нагнетается опасность столкновения войск альянса между собой, а потом эта тема закрывается очень уж легко. Разумеется, для американцев этот фильм — очередное напоминание о героизме и патриотизме военных. И если эта история правдива хоть отчасти — солдаты действительно поступили как герои. Но если убрать заложенный культурный код, то «Кавалерия» превращается в посредственный боевик: недостаточно жёсткий и недостаточно яркий.

Алексей Хромов

В российском прокате с 8 марта 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Кавалерия»

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