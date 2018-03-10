«Кавалерия»: Рецензия Киноафиши

Верхом к победе

После атаки террористов на башни Всемирного Торгового Центра, правительство США разворачивает крупную военную кампанию по борьбе с талибами. В Афганистан отправляют группу военных, которые должны присоединиться к местным ополченцам и подавить армию талибов. Руководить командой назначают капитана Митча Нельсона (Крис Хемсворт), который ещё ни разу не участвовал в военных действиях. В Афганистане американцы встречаются с генералом Абдул-Рашидом Дустумом, и выясняют, что добраться до нужного места они могут только небольшой группой верхом на лошадях. Теперь от совсем небольшого отряда зависит успех важнейших военных манёвров.

Трагедия 11 сентября и последующая война с афганскими талибами — неисчерпаемый источник тем для совершенно разных фильмов последних пятнадцати лет. В основу этой истории легли реальные события, рассказанные позже в книге журналиста Дага Стэнтона. Что интересно, российское название фильма ближе к произведению, чем оригинал. При этом, сюжет будто изначально специально создан для кинематографа: маленькая группа военных выполняет миссию в стране, где даже союзникам нельзя полностью верить. Это рассказ не только о военной операции, но и о столкновении двух культур. Именно об этом главным героям говорит местный генерал.

Кадр из фильма «Кавалерия»

Абдул-Рашид Дустум, как и большинство остальных персонажей, списан с реально существующего прототипа (американцам, правда, изменили имена). И хотя этот фильм нельзя назвать точным, а тем более документальным пересказом настоящих событий, здесь многое работает именно на реалистичность: съёмки перестрелок сняты не настолько зрелищно, как можно увидеть сейчас в топовых боевиках. Резкие движения камеры, когда оператор будто сам участвует в происходящих событиях, чёткие движения военных и эмоции местных ополченцев больше напоминают «живые» съёмки, а не вылизанные фильмы последнего времени. При этом интересно, что даже подбор второстепенных актёров приближает картину к реальности: на роль жены главного героя взяли настоящую жену Криса Хэмсворта, а актёр Роб Риггл играет полковника Макса Бауэрса, под началом которого он действительно когда-то служил.

Кадр из фильма «Кавалерия»

Но, к сожалению, как художественный фильм «Кавалерия» цепляет слабо. В первую очередь, в жёсткую атмосферу плохо вписываются главные персонажи. Всё-таки тот же Хэмсворт выглядит слишком мягко для такой роли. К тому же его актёрские качества здесь не в лучшей форме, он очень уж похож на типичное клише доброго американского военного. Майкл Шеннон выглядит намного живее и естественнее, но ему дают слишком мало времени, что это прочувствовать. Майкл Пенья тоже не лучшим образом вписывается в картинку, но, наконец-то, отходит от роли постоянного поставщика юмора, шутки здесь раздали всем примерно поровну.

Кадр из фильма «Кавалерия»

И выходит, что для реалистичной жестокости здесь слишком «гладкие» герои, а для типичного боевика не хватает вымысла и художественного преувеличения. Радуют разве что съёмки ландшафта и вообще обилие красивых общих планов: здесь много снимают издалека и с воздуха как сцены передвижения военных, так и просто природу. Видно, что над фильмом трудилась команда профессионалов. Одним из сценаристов, например, значится Тэд Телли, номинированный на «Оскар» за «Молчание ягнят». Но вот режиссёрская работа всё-таки оставляет желать лучшего. История не всегда хорошо «склеивается», превращаясь то в типичную борьбу добра со злом, то склоняясь к политике и сложным интригам.

Кадр из фильма «Кавалерия»

Финальную часть про противоречия внутри разных афганских армий можно было бы раскрыть более ярко, поскольку весь фильм нагнетается опасность столкновения войск альянса между собой, а потом эта тема закрывается очень уж легко. Разумеется, для американцев этот фильм — очередное напоминание о героизме и патриотизме военных. И если эта история правдива хоть отчасти — солдаты действительно поступили как герои. Но если убрать заложенный культурный код, то «Кавалерия» превращается в посредственный боевик: недостаточно жёсткий и недостаточно яркий.

Алексей Хромов

В российском прокате с 8 марта 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Кавалерия»