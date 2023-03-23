Сериал «Ночной агент» – это остросюжетный боевик о молодом агенте ФБР, которому поручают необычное задание. Он должен дежурить в подвале Белого дома рядом с телефоном, который никогда не звонит. Сперва герой верит, что его вмешательство вот-вот потребуется, и он не оставляет пост ни на минуту. Но постепенно собственная работа начинает казаться ему скучной, рутинной и никому не нужной. Все меняется, когда в подвале наконец раздается заветный звонок, втягивая парня в настоящий политический заговор.