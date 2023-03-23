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Киноафиша Сериалы Ночной агент

Ночной агент (2023 - …)

The Night Agent 16+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Сериал «Ночной агент» – это остросюжетный боевик о молодом агенте ФБР, которому поручают необычное задание. Он должен дежурить в подвале Белого дома рядом с телефоном, который никогда не звонит. Сперва герой верит, что его вмешательство вот-вот потребуется, и он не оставляет пост ни на минуту. Но постепенно собственная работа начинает казаться ему скучной, рутинной и никому не нужной. Все меняется, когда в подвале наконец раздается заветный звонок, втягивая парня в настоящий политический заговор.

Ночной агент - трейлер
Ночной агент
трейлер
В ролях
В ролях
Энрике Мурсиано
Энрике Мурсиано
Sarah Desjardins
Хонг Чау
Хонг Чау
D.B. Woodside
Тоби Левинс
Тоби Левинс
Ив Харлоу
Ив Харлоу
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Ночной агент»
TBA
Сезон 1 Серия 1
23 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 2
23 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 3
23 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 4
23 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 5
23 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 6
23 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 7
23 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 8
23 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 9
23 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 10
23 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Ночной агент - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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