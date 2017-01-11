«Джимми — покоритель Америки»: Рецензия Киноафиши

Показывают по телеку, значит, правда

Обычно, видя в жанрах фильма слово «комедия», люди ждут, что это будет зрелище для смеха. Но в одном из определений комедии говорится, что это может быть просто весёлое произведение. Что ж, именно о весёлом, но, увы, совсем не смешном фильме пойдёт речь в этом тексте. Может проскользнуть слабая тень улыбки, но на искромётные шутки можете не рассчитывать. Итак, речь идёт о картине режиссёра Джонатана Кесселмана «Джимми – покоритель Америки» («Jimmy Vestvood: Amerikan Hero»).

Кстати, оригинальное название картины называет Джимми совсем не покорителем, а героем Америки. Да и сам персонаж неоднократно высказывает своё желание стать для Штатов героем. И под конец его действительно признают таковым, а вот на покорителя он совсем не тянет.

Кадр из фильма «Джимми – покоритель Америки»

Счастливчик Джимми (Маз Джобрани) внезапно выигрывает гринкарту в лотерею и немедленно отправляется в Америку. Там он решает, так сказать, начать жизнь заново и исполнить свою давнюю мечту стать частным сыщиком. Сначала никто не хочет пользоваться его услугами, но всё-таки он довольно быстро находит первую жертву своей неопытной в новой профессии руки.

Первым и единственным его клиентом становится весьма дружелюбный мистер, который сомневается в верности своей жены. И, между прочим, очень даже не зря сомневается, потому что красотка Мерси (Дианна Руссо), едва муж пропадает из поля зрения, проявляет интерес даже к нашему герою. Но в итоге оказывается, что вся история совсем не о жене и чьих-то изменах, а о (внезапно!) государственном заговоре и попытке развязать мировой войну. Такие дела.

Параллельно с основным сюжетом развиваются мелкие сюжетики, вроде любовной линии героя с его дальней родственницей Лейлой (Шейла Ванд), очень давно в него влюблённой.

Это кино по всем фронтам претендует на счастливый конец всех историй, так что приготовьтесь к тому, что все проблемы героя решатся положительно.

Кадр из фильма «Джимми – покоритель Америки»

Что можно сказать хорошего или плохого об истории Джимми? В общем-то, ничего. Ни хорошего, не плохого. Кино нормальное, если не считать шуток, которые смешными не кажутся совсем, даже чуть-чуть. Но сейчас снимают кучу «комедий», которые тоже не блещут качественным юмором, так что этот пункт можно спокойно оставить в стороне.

Может, есть что-то особенное в актёрской игре? Опять нет. Она не потрясающе плоха, но и хорошей её тоже совсем не назвать. Нормальная такая игра, обычная, ничем непримечательная. Нет моментов, которые хотелось бы поставить на паузу или пересмотреть, нет каких-то особенных движений актёров, которые могли бы привлечь внимание.

Возможно, дело в примитивном сюжете, который так скучно осмеивает некоторые стереотипы. Кстати, сюжет тоже обычный, без неожиданных повторов или загадки, которую хотелось бы разгадать.

Кадр из фильма «Джимми – покоритель Америки»

«Джимми – покоритель Америки» подойдёт фоном под любое другое занятие, типа зарядки, готовки или ещё чего-нибудь, не требующего внимательного слежения за происходящим на экране, потому что потеря несколько кадров никак не отразится на понимании картины.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 19 января 2017

Расписание и покупка билетов на фильм «Джимми – покоритель Америки»