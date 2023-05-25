«Беглец»: Рецензия Киноафиши

Сотрудника ЦРУ Томаса Харриса (Джерард Батлер), работавшего под прикрытием в Афганистане, раскрыли. Теперь оперативнику во что бы то ни стало нужно добраться до Кандагара, где его должны встретить союзники. Однако лучшие наемники мира объявили охоту на Харриса, и ему придется рискнуть всем ради спасения собственной жизни.

25 мая в российский прокат выходит новый боевик Рика Романа Во «Беглец» с Джерардом Батлером в главной роли. Актер, давно ставший главным лицом остросюжетного кино, уже не в первый раз снимается у режиссера – он играл главные роли в «Гренландии» и «Падении ангела». Однако «Беглец» представил совершенно нетипичного для Батлера героя – его оперативник не спасает других, а сам ищет помощи. Боевик, который снимали в Саудовской Аравии, хотя действие происходит в Афганистане, не пытается превзойти культовые ленты о попытках вернуться живым с опасного задания, но он предлагает зрителю крепкий сценарий и достойно прописанных персонажей.

Беглец

В основу «Беглеца» Рика Романа Во лег сценарий офицера военной разведки в отставке Митчелла ЛаФорчуна, работавшего в Афганистане. История оперативника ЦРУ, который после того, как его раскрыли, был вынужден эвакуироваться из страны, тоже основана на реальных событиях. Режиссер картины говорил, что для него прежде всего было важно рассказать о судьбах людей, искалеченных двадцатилетней войной США в Афганистане, поэтому в боевике, который на самом деле оказывается пронзительной драмой, так много внимания уделено личным трагедиям по разные стороны конфликта.

Беглец

В «Беглеце» помимо Джерарда Батлера, играющего замученного бесконечными опасными миссиями американского оперативника Тома Харриса, мечтающего лишь об одном – попасть на выпускной к своей дочери, которую он давно не видел, есть и второй главный герой – его переводчик Мохаммед в исполнении Навида Негабана. Иранский актер сыграл мужчину, потерявшего сына, который соглашается помочь американскому агенту выбраться из зоны боевых действий, потому что знает, что дома того ждет самое дорогое – его семья. Рик Роман Во намеренно снял в своей картине людей, которые были свидетелями вооруженных конфликтов. Тот же Навид Негабан вместе с родными бежал из Тегерана во время ирано-иракской войны, а режиссер-документалист Наджия Кхан, для которой роль женщины, чью жизнь пытался спасти Мо, была первым актерским опытом, – беженка из Афганистана, своими глазами видевшая безграничную жестокость. Истории Мохаммеда и героини, встреченной им в пустыне, стали отражением травмирующего опыта актеров и поэтому получились такими душераздирающими.

Беглец

В «Беглеце» Рика Романа Во нет прямых антагонистов. Каждый из героев преследует свои цели, выполняет чей-то приказ или просто пытается выжить в нечеловеческих условиях. Оперативник Том Харрис тоже далеко не положительный персонаж – он настолько привык работать в зоне боевых действий, что, кажется, утратил эмпатию к ко всем остальным людям, кроме своих близких. Он хладнокровно выполняет свою работу, которая часто приводит к жертвам, и не задумывается о том, что разрушил жизни тех, у кого, возможно, тоже были дети.

В герое Джерарда Батлера режиссер пытался воплотить человека, который на долгие годы застрял в зоне боевых действий и из-за этого потерял чувствительность к происходящему вокруг аду и научился думать только о себе. Вышло довольно убедительно. При этом Харриса даже перестали волновать деньги, потому что он стал зависимым от выполнения сверхсложных заданий, часто несущих угрозу для других. Встреча с Мохаммедом же полностью переворачивает жизнь оперативника, который был уверен в непоколебимой правильности своих действий. Именно из-за наемников, с которыми Харрис тесно сотрудничал в Афганистане, переводчик лишился своего единственного сына. Мохаммед не заставляет героя Джерарда Батлера искупить вину, но становится причиной, по которой цэрэушник наконец осознает, что из-за любых масштабных конфликтов всегда страдают невинные люди. Будет неуместным сказать, что между Харрисом и переводчиком зарождается дружба, но они объединяются и учатся понимать друг друга ради единственной цели – навсегда покинуть Афганистан. На этой линии и держится весь фильм.

Беглец

Несмотря на выбранную тему, кино Рика Романа Во получилось довольно сдержанным в плане жестокости и насилия. И хотя все тяжелые эпизоды из жизни героев остаются за кадром, градус напряжения в картине с каждой сценой только повышается и достигает пика во второй половине фильма – тогда «Беглец» наконец превращается в остросюжетный боевик. Эффектные взрывы и затяжные перестрелки следуют за героями по пятам, но, невзирая на ощущение смертельной угрозы, путь Харриса и Мохаммеда в Кандагар оказывается по-настоящему захватывающим. Динамичные сцены погони разворачиваются в бескрайней пустыне, благодаря пейзажам которой происходящее на экране периодически напоминает «Безумного Макса».

Беглец

Перед просмотром нового фильма Рика Романа Во важно понимать, что режиссера в этот раз больше волнуют истории людей, которым выпало жить в экстремальных условиях, поэтому весь экшен чаще всего отходит на второй план, не отвлекая зрителя от трагичных судеб героев. «Беглец» – качественный драматический боевик, в котором вас постепенно готовят к грандиозной финальной гонке, сопровождающейся столбами огня и залповой стрельбой, и ожидание того точно стоит.