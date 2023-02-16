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Киноафиша Новости Джерард Батлер с боем прорывается в город Кандагар в трейлере масштабного боевика «Беглец»

Джерард Батлер с боем прорывается в город Кандагар в трейлере масштабного боевика «Беглец»

16 февраля 2023 15:39
Джерард Батлер с боем прорывается в город Кандагар в трейлере масштабного боевика «Беглец»

В основу ленты легла история реального шпиона.

Студия Open Road Films представила трейлер остросюжетного боевика с Джерардом Батлером «Беглец», в котором звезда «300 спартанцев» сыграл военного, оказавшегося в каверзном положении. Прокатчик Global Film выпустит фильм в российский прокат 25 мая.

Действие развернется на Ближнем Востоке. Главный герой — агент ЦРУ под прикрытием Том Харрис (Батлер). Он оказывается в смертельной опасности из-за крупного информационного слива, в результате которого его легенда раскрывается. Теперь ему необходимо как можно скорее уехать из Афганистана, но покинуть враждебную территорию очень сложно, так как на него отрывают охоту вражеские бойцы. Чтобы выпутаться из положения и попасть в точку эвакуации в Кандагаре, протагонист объединяется с местным переводчиком (Навид Негабан). Вместе с новым союзником иностранному шпиону предстоит перехитрить враждебных спецназовцев и преодолеть 400 миль.

В основу картины лег роман бывшего разведчика Митчелла ЛаФортуне, описавшего свой реальный жизненный опыт. За режиссуру проекта отвечает Рик Роман Во, ранее работавший с Батлером над «Гренландией» и «Падением ангела». Постановщик написал сценарий вместе с автором литературного первоисточника. В остальной актерский ансамбль вошли Али Фазал («Смерть на Ниле»), Оливия-Мэй Барретт («Человек, упавший на Землю»), Нина Туссен-Вайт («Доктор Кто») и Том Рис Харрис («Джентльмены»).

Фото: Hopper Stone
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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