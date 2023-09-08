Сидя в барах с тортом, 2023

Молодежь обожает эти советские кинохиты, но по крайне необычной причине

Будете смеяться: Раневская назвала единственное условие, при котором женщина не изменяет

Это провал: ремонт в доме звезды «Ворониных» вызывает недоумение

Глафира Тарханова вышла замуж за известного актера: видели, но не догадывались

Боярский никто и звать никак: не поверите, какую должность занимает Луппиан

Ахнете, увидев новую «миссис Россия» без макияжа: совсем не куколка

Помните особенного сына Нетребко? Вот как возмужал «солнечный» мальчик

Поиздевался как следует: что вытворял муж Заворотнюк с бедной актрисой

Мама дорогая: Стриженова ахнула из-за пикантной провокации Валерии

Прошло 15 лет: как поживает школьник с львиной гривой из мема про столовую

Жена Жигунова похудела вдвое: ее метод многие раскритикуют