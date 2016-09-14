Успешная девушка однажды просыпается в психиатрической больнице. Она абсолютно не помнит, что с ней произошло, и как она сюда попала, ведь до пробуждения она вела довольно обычный образ жизни. У неё была хорошая перспективная работа, жених, и ничто не предвещало беды. Теперь ей ставят различные диагнозы, но ни один не подтверждается.
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