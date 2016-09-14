Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Разум в огне
6.6
Киноафиша Фильмы Разум в огне
6.6

Разум в огне

, 2016
Brain on Fire
Ирландия, Канада / драма, биография / 18+
Постер фильма Разум в огне
6.6

О фильме

Успешная девушка однажды просыпается в психиатрической больнице. Она абсолютно не помнит, что с ней произошло, и как она сюда попала, ведь до пробуждения она вела довольно обычный образ жизни. У неё была хорошая перспективная работа, жених, и ничто не предвещало беды. Теперь ей ставят различные диагнозы, но ни один не подтверждается.

В ролях

Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Susannah Cahalan
Ричард Армитедж
Ричард Армитедж
Tom Cahalan
Дженни Слейт
Дженни Слейт
Margo
Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс
Rhona Nack
Тайлер Перри
Тайлер Перри
Richard
Томас Манн
Томас Манн
Stephen Grywalski
Агам Дарши
Агам Дарши
Навид Негабан
Навид Негабан
Dr. Najjar
Алекс Захара
Allen
Jenn MacLean-Angus
Giselle
Кен Тремблетт
Кен Тремблетт
Senator
Режиссер Джерард Барретт
Сценарист Джерард Барретт, Сюзанна Кахалан
Композитор Джон Песано
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия / Канада
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 22 февраля 2017
Премьера в мире 14 сентября 2016
Дата выхода
24 марта 2017 Болгария
21 апреля 2017 Вьетнам
27 апреля 2017 Гонконг
4 мая 2017 Сингапур
13 апреля 2017 Таиланд
5 мая 2017 Тайвань
22 февраля 2017 Филиппины
MPAA PG-13
Сборы в мире $10 846
Производство Denver and Delilah Productions, Broad Green Pictures, Foundation Features
Другие названия
Brain on Fire, Brain on Fire - O Meu Mês de Loucura, Cérebro em Chamas, Feuer im Kopf, Insana, Lángoló agy, Leegitsev aju, Luna mea de nebunie, Ma & Chiếc Đồng Hồ, Mozak u plamenu, Mozek v plamenech, Mozog v plameňoch, Umysł w ogniu, Загиващ ум, Разум в огне, 彼女が目覚めるその日まで, 我發瘋的那段日子, 브레인 온 파이어

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

[первые слова]
Susannah Cahalan Ты когда-нибудь был в ловушке? Заперт в собственном теле, потерян во времени и в собственном разуме? Так отчаянно хотел вырваться, просто... вырваться наружу.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Разум в огне

Неправильное воспитание Кэмерон Пост
Неправильное воспитание Кэмерон Пост драма
2018, США
6.0
Если я останусь
Если я останусь драма
2014, США
7.0
В объятиях лжи
В объятиях лжи триллер, драма
2018, США / Ирландия
6.0
Мать/Андроид
Мать/Андроид драма, фантастика, триллер
2021, США
4.0
Воздушный бой
Воздушный бой ужасы, боевик, военный
2020, Новая Зеландия
5.0
Вечность между нами
Вечность между нами драма, фэнтези, мелодрама
2020, США
4.0
Ноябрьские преступники
Ноябрьские преступники драма, криминал
2017, США
5.0
Я люблю тебя, папочка
Я люблю тебя, папочка комедия
2017, США
6.0
До костей
До костей драма, комедия
2017, США
6.0
5-ая волна
5-ая волна приключения, фантастика, триллер
2016, США
5.0
Темные тайны
Темные тайны триллер, драма, детектив
2015, Франция / США / Великобритания
7.0
Телекинез
Телекинез драма, ужасы
2013, США
6.0
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Параллельные истории
Параллельные истории
2026, Франция / Бельгия / Италия / США / Саудовская Аравия, криминал, драма, детектив
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Это как драники — только картошку тереть не надо: готовлю целую гору вкуснятины за 30 минут по рецепту «проще простого» 
Кошки у меня нет, но наполнитель за 149 рублей в Fix Price покупаю через день: дома и на даче заменяет несколько средств
Грибники призывают не наступать на такие бревна в лесу: шаг — и придется звонить в МЧС и скорую
«На одном дыхании»: 8 700 000 зрителей смотрят этот сериал от Netflix прямо сейчас — стал самым популярным меньше чем за 2 недели
Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда
Не Москва и не Калининград: зрители нашли город, который мог стать прототипом Котополиса в мульте «Три кота»
3 свежих российских сериала про врачей затянут не хуже «Интернов»: №1 зовут самым интересным
«Поднятию уровня» осталось 2 года жизни: главный конкурент Джин-Ву доберется до экранов в 2028-м, и дальше «пиши пропало»
2 свежих ужастика ученые признали по-настоящему страшными: «Обсессия» с «Хокумом» позорно пролетели мимо топ-10 «самых-самых»
До школы осталось 10 дней: 5 фильмов, которые помогут красиво проводить последние вечера лета с детьми
Один российский сериал по уровню качества не уступает хиту от HBO: сняли наш шедевр уровня «Чернобыля»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше