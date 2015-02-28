«Команда» — многосерийная криминальная драма, повествующая о сотрудниках международного полицейского агентства, работающего под эгидой Европола. Как правило, главные герои специализируются на преступлениях, совершенных на территории двух и более стран. Это может быть перевозка наркотиков, проституция или даже незаконный вывоз людей. Европейскую следственную группу возглавляет талантливый датский детектив Харальд Бьерн, в расследованиях ему помогает бельгийская сыщица Алисия Вербеек, а также суперинтендант Федеральной уголовной полиции Германии Джеки Мюллер. Вместе они сталкиваются с самыми скандальными и запутанными происшествиями, когда-либо случавшимися в Европе.