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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Киноафиша Сериалы Команда
Команда (2015 - 2018) The Team 18+
Год выпуска 2015
Страна Швеция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал DR1
Продолжительность 16 часов 0 минут
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О чем сериал

«Команда» — многосерийная криминальная драма, повествующая о сотрудниках международного полицейского агентства, работающего под эгидой Европола. Как правило, главные герои специализируются на преступлениях, совершенных на территории двух и более стран. Это может быть перевозка наркотиков, проституция или даже незаконный вывоз людей. Европейскую следственную группу возглавляет талантливый датский детектив Харальд Бьерн, в расследованиях ему помогает бельгийская сыщица Алисия Вербеек, а также суперинтендант Федеральной уголовной полиции Германии Джеки Мюллер. Вместе они сталкиваются с самыми скандальными и запутанными происшествиями, когда-либо случавшимися в Европе.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Жасмин Герат
Жасмин Герат
Юрген Фогель
Юрген Фогель
Карлос Леаль
Карлос Леаль
Ларс Миккельсен
Ларс Миккельсен
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Команда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 8 эпизодов
 
Команда - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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