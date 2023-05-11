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Киноафиша Новости Эмма Стоун возвращается к жизни с мозгом младенца в первом тизере фильма «Бедные-несчастные»

Эмма Стоун возвращается к жизни с мозгом младенца в первом тизере фильма «Бедные-несчастные»

11 мая 2023 17:00
Эмма Стоун возвращается к жизни с мозгом младенца в первом тизере фильма «Бедные-несчастные»

Новая картина признанного греческого режиссера Йоргоса Лантимоса.

Кинокомпания Searchlight Pictures выпустила первый тизер-трейлер предстоящего фильма Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», главные роли в котором исполнили голливудские звезды в лице Эммы Стоун, Марка Руффало и Уиллема Дефо.

Картина, основанная на одноименном романе шотландского писателя Аласдера Грея, будет представлять собой историю о «любви, открытиях и научной дерзости». Действие развернется в Викторианскую эпоху. Стоун предстанет в образе Белль Бакстер — это похожая на создание Франкенштейна девушка, которую искусственным образом возвращают к жизни. Особенность «воскресшей» Белль состоит в том, что ее мозг был заменен на мозг ее неродившегося ребенка. Дефо сыграл блестящего ученого, который посредством нестандартных методов дарит Белль вторую жизнь.

В актерский состав фильма также вошли Джеррод Кармайкл, Рами Юссеф, Кристофер Эбботт, Маргарет Куэлли, Кэтрин Хантер, Сьюзи Бемба и Уэйн Бретт. Сценарий написал Тони МакНамара.

Примечательно, что ранее Стоун снялась у Лантимоса в «Фаворитке», а в будущем она исполнит одну из главных ролей в его фильме под названием AND.

Мировая премьера «Бедных-несчастных» намечена на 8 сентября.

Фото: Searchlight Pictures
Елена Королева
Елена Королева
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