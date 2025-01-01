Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джеррод Кармайкл
Награды
Награды и номинации Джеррод Кармайкл
Jerrod Carmichael
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джеррод Кармайкл
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Writing for a Variety Special
Победитель
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Сандэнс 2021
Драматургия
Номинант
Этот герой был звездой «Наруто», но в сиквеле про него просто забыли: фанаты возмущены тем, как Конохамару «слили» из аниме
Больше, чем в «Аутсорсе» и «Баре “Один звонок”»: так сколько серий в «Санкционере» с Нагиевым?
Для чего Саурон собрал весь мифрил Средиземья? Ни Толкин, ни Гэндальф этого толком не объяснили, но фанаты сами все поняли
Новое российское фэнтези пробило в прокате первый миллиард: зрители ахают и сравнивают новинку с «Мандалорцем» (и ждут сиквел!)
Док Браун удружил так удружил: Марти минимум трижды погиб в «Назад в будущее», но зрители этого так и не заметили
Хороним Уилла и Оди? «Очень странные дела» закончатся кровавой резней – Дафферы подтвердили гибель важнейших персонажей
Первые «темщики» Османской империи: почему евнухи при Султане Сулеймане зарабатывали больше красоток-наложниц
До «Аркейна» был другой герой: экранизация игры с рейтингом 8,3 на IMDb стала первым великим анимационным фэнтези Netflix
Что скрывает косолапый: Медведь был вовсе не циркачом до встречи с Машей – сразу в нескольких сериях намекнули на его реальное прошлое
Фанаты «Поднятия уровня» игнорируют это аниме: создатели взяли все лучшее в истории Джин-ву, добавили романтику и приключения
«Скайнет» мешает: Кэмерон нашел смешную и ироничную причину отложить выход «Терминатора 7»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667