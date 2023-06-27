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Киноафиша Новости Завершились съемки финального сезона «Ривердэйла»

Завершились съемки финального сезона «Ривердэйла»

27 июня 2023 14:27
Завершились съемки финального сезона «Ривердэйла»

Заключительный эпизод сериала выйдет в августе.

Команда фантастического сериала «Ривердэйл» завершила съемки заключительного седьмого сезона шоу. Об этом сообщили звезды шоу Коул Спроус, Лили Рейнхарт и Мэделин Петш в своих социальных сетях.

Сериал, основанный на серии одноименных комиксов издательства Archie Comics, дебютировал на телеканале The CW в 2017 году. Он повествует о жизнерадостном подростке Арчи Эндрюсе (Кей Джей Апа), а также его друзьях Бэтти Купер (Рейнхарт) и Веронике Лодж (Камила Мендес), проживающих в маленьком городке Ривердэйл. Это место наполнено мрачными тайнами и интригующими загадками, сокрытыми за опрятными фасадами маленьких домиков.

Шоу начиналось как детектив о расследовании убийства школьного товарища героев, но со временем начало все больше обрастать мистическими и фантастическими элементами, из-за чего неоднократно подвергалось критике со стороны фанатов. Несмотря на это, проект стал одним из самых продолжительных сериалов в истории The CW, уступив лишь «Сверхъестественному», «Дневникам вампира», «Стреле» и «Флэшу».

Премьера седьмого сезона состоялась 29 марта. По сюжету, Арчи и его друзья перемещаются в 1950-е годы, теряя все воспоминания о своем прошлом. Они начинают жить как обычные школьники ретро-эпохи, однако Джагхед (Спроус) осознает, что окружающая реальность является совсем не тем, чем кажется.

Следующий эпизод шоу выйдет на экраны завтра, 28 июня. 5 июля зрителям также будет представлена очередная традиционная для сериала музыкальная серия, возглавляемая Кевином (Кейси Котт) и Клэйем (Карл Уэлкотт). Заключительный эпизод будет показан на The CW 23 августа.

Фото: The CW
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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