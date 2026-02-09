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Киноафиша Фильмы Прощай, девочка

Прощай, девочка

Goodbye Girl
США / комедия, мелодрама / 18+

В ролях

Наталия Дайер
Наталия Дайер
Lacy
Кирнан Шипка
Кирнан Шипка
Jess
Коул Спроус
Коул Спроус
The groom
Заша Мэмет
Заша Мэмет
Stella
Энтони Кейван
Энтони Кейван
Lee (Buck)
Кэтрин Коэн
Bex
Дэвид Яконо
Дэвид Яконо
Colin Davis
Эндрю Бэчелор
Эндрю Бэчелор
Woots
Лоуренс Прессмэн
Grandpa Mac
Алан Рак
Алан Рак
Neil
Меган Маллалли
Меган Маллалли
Rebecca
Адам Роуз
Tommy
Режиссер Оран Зегман
Сценарист Джессика Эльбаум, Даниэль Хувер, Дэвид Монахэн
Композитор Ben Zeadman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Amazon MGM Studios, Gulfstream Pictures, The RAD Lab
Другие названия
Goodbye Girl, Untitled Hoovahan Project

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 февраля 2026

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