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Прощай, девочка
Прощай, девочка
Goodbye Girl
США / комедия, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Места съёмок
В ролях
Наталия Дайер
Lacy
Кирнан Шипка
Jess
Коул Спроус
The groom
Заша Мэмет
Stella
Энтони Кейван
Lee (Buck)
Кэтрин Коэн
Bex
Дэвид Яконо
Colin Davis
Эндрю Бэчелор
Woots
Лоуренс Прессмэн
Grandpa Mac
Алан Рак
Neil
Меган Маллалли
Rebecca
Адам Роуз
Tommy
Режиссер
Оран Зегман
Сценарист
Джессика Эльбаум
,
Даниэль Хувер
,
Дэвид Монахэн
Композитор
Ben Zeadman
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Производство
Amazon MGM Studios, Gulfstream Pictures, The RAD Lab
Другие названия
Goodbye Girl, Untitled Hoovahan Project
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Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 9 февраля 2026
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