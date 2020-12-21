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Барак Обама
Барак Обама
Barack Obama
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Barack Obama
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Дата рождения
4 августа 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Гонолулу, Гавайи, США
Биография Барака Обамы
Родился 4 августа 1961 года. Гонолулу, Гавайи, США.
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Фильмография Барака Обамы
2016: Америка Обамы
документальный
2012, США
5.0
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«Дылда», «Земля кочевников» и «Манк» — лучшие фильмы 2020 года по мнению Барака Обамы
Среди сериалов — «Лучше звоните Солу», «Ход королевы» и «Пацаны».
Написать
21 декабря 2020 13:55
Барак Обама оказался поклонником «Пацанов», «В лучшем мире» и «Лучше звоните Солу»
Экс-президент США назвал лучшие телешоу года.
Написать
17 декабря 2020 15:37
Барак Обама не против, чтобы в потенциальном байопике его сыграл рэпер Дрейк
По мнению экс-президента США, его семья также не будет возражать.
Написать
30 ноября 2020 14:47
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