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Киноафиша Новости Вышел трейлер фэнтезийного мультфильма «Чарли и фантастическая четверка»

Вышел трейлер фэнтезийного мультфильма «Чарли и фантастическая четверка»

13 мая 2023 11:16
Вышел трейлер фэнтезийного мультфильма «Чарли и фантастическая четверка»

Анимационная картина стала последней работой покойного Кристофера Пламмера.

Кинокомпания Gravitas представила трейлер фэнтезийного анимационного фильма «Чарли и фантастическая четверка».

Сюжет вдохновлен древними бронзовыми китайскими масками Саньсиндуй. В центре истории — мелкий воришка и бездомный сирота Чарли, попадающий в волшебное королевство Саньсиндуй, супергерои которого отчаянно нуждаются в его помощи. Они сообщают юноше, что одна из пяти могущественных магических масок, наделяющих человека невероятными способностями, избрала его своим новым носителем. Лишь объединив силу всех пяти артефактов, команда сможет одолеть жестоких завоевателей, намеревающихся разорить страну. Оказавшись в безвыходной ситуации, Чарли начинает интенсивные тренировки, чтобы в кратчайшие сроки стать умелым воином, остановить силы зла и понять, кто он есть на самом деле.

Персонажей картины озвучили Пэттон Освальт («Курс биологии»), Рон Перлман («Аллея кошмаров»), Наташа Лю Бордиццо («Дневная смена»), Кифер О’Рейли («Микстейп моих родителей») и покойный лауреат премии «Оскар» Кристофер Пламмер («Начинающие»), для которого эта лента стала последним в жизни проектом.

Режиссером мультфильма выступает Шон Патрик О’Рейли, ранее работавший над такими анимационными проектами, как «Остров монстров», «Риф. Новые приключения» и «Панды против пришельцев. План спасения Земли». Разработкой картины занимается компания О’Рейли Arcana совместно с CG Bros Entertainment и Golden Image Cultural Communication Inc.

«Чарли и фантастическая четверка» выйдет на цифровых платформах 9 июня. Лента также получит официальный российский прокат, который стартует 15 июня.

Фото: Gravitas Ventures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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