«Механическая девочка»: Рецензия Киноафиши

История «Механической девочки» происходит в вымышленном мире, одержимом технологическим прогрессом. Технологии здесь помогают человеку жить лучше, но все равно не спасают от ужасного вируса, который погубил часть населения, а части человечества нанес серьезные увечья. В этом мире конкурируют два талантливых ученых: Биолог, сторонник биотехнологий и скрещивания разных видов, и Инженер, предпочитающий работать с металлом и роботами. Оба создали каждый своим методом подопечных, можно даже сказать – детей. У Биолога – обаятельный мутант Хаксли с двумя сердцами, у Инженера – механическая девочка Тесла. Именно этим детям предстоит сыграть важнейшую роль в спасении этого мира от вируса.

Канадский мультфильм режиссера Кевина Конрада Ханны, снятый еще в 2014 году, кажется удивительно современным по подаче. Все вокруг боятся страшного вируса, который самым разным образом плачевно сказывается на здоровье разных людей – чем не мир сегодняшнего дня? Кроме того, природа вируса обосновывается популярным ныне конспирологическим образом. Конечно, власть имущие знают больше, чем говорят простому люду. В этих мотивах проявляется не только актуальность сюжета «Механической девочки», но и связь картины с богатой научно-фантастической традицией и антиутопиями.

Механическая девочка

При определенной ограниченности технических средств (по проработке локаций и пластике героев графика мультфильма ближе к RPG-играм или квестам нулевых годов), «Механическая девочка» обладает насыщенным и относительно детализированным миром. Это сугубо технологический мир, наиболее близкий эстетике стимпанка: летающие крылатые корабли, металлические заводные роботы, необычные устройства, компенсирующие человеческие недуги вроде глухоты или слепоты.

Биолог в этом мире кажется подозрительным чудаком со своей нежной любовью к разного рода опасным существам – например, он для нераскрытой в фильме цели растит поле с венериными мухоловками (или их мутировавшими родственниками). Их довольно нелепое противостояние с одержимым железками Инженером составляет немалую часть обаяния этого мультфильма.

История же дружбы Хаксли и Теслы (из прочих научно-фантастических отсылок – адмиральша Уэллс в роли антагонистки) не претендует на оригинальность подачи или особую глубину, но органично вписывается в эту простую историю о сложном мире.

Механическая девочка

Конечно, нельзя назвать эту картину новаторской, но необычный и колоритный мир «Механической девочки» в первую очередь может понравиться юным зрителям, которые только начинают интересоваться летающими кораблями, роботами и странными придуманными мирами.