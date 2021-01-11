«Говард и Подводное Королевство»: Рецензия Киноафиши

В первом мультфильме франшизы юный Говард Лавкрафт получил от своего сошедшего с ума отца дневник, который перенёс его в Замёрзшее королевство. Там мальчик встретил жуткого, но добродушного монстра. Вместе им удалось освободить страну от злодеев и вернуть Говарда в его мир.

Но на этом приключения не закончились. В продолжении Говарду придётся отправиться в Подводное королевство, ведь злобный Абдул Альхазард хочет собрать все три дневника отца Лавкрафта и снова захватить власть. Помогать юному герою берутся старые друзья и совсем неожиданные знакомые.

Со второй частью приключений юного Говарда Лавкрафта всё очень просто: мультфильм вызывает ровно те же эмоции, что и предшественник. Авторам хочется задать точно такие же вопросы, да и привлекают внимание они абсолютно теми же приёмами. Строго говоря, «Говард и Подводное королевство» и вовсе выглядит не полноценным самостоятельным сиквелом, как делают крупные анимационные студии, а вторым эпизодом сериала. Кстати, уже на очереди и третий.

Говард и Подводное Королевство

Главная проблема мультфильма — всё такая же топорная графика. В 2021 году, когда даже компьютерные игры (не говоря о мультфильмах) становятся всё более реалистичными, франшиза про Говарда выглядит игрушкой из прошлого. Причём угловатость персонажей ещё можно простить. Тем более что главные герои всё-таки кажутся обаятельными. Отец Лавкрафта явно скопирован с Эдгара По, а уж синяки под глазами Говарда покажутся знакомыми всем любителям Бёртона или просто тем, кто рано встаёт на работу.

Но дальше проработки нескольких персонажей авторы так и не ушли. Фоны статичные и нарисованы очень грубо. Мало того, герои практически никак не контактируют с окружением, а зачастую просто стоят посреди пустого места. А уж фоновые персонажи и вовсе выполняют одно-два однообразных действия. После такого подхода отпадает желание критиковать даже работы студии Illumination, которая часто делает эпизодических героев безликими.

Чтобы понять, как можно было при том же сюжете сделать визуальный ряд привлекательным, достаточно открыть оригинальные комиксы, по которым и снимают франшизу. Работы художника Ренцо Подесты отлично передают дух миров Лавкрафта. Экранизации стоило бы сохранить эти грубые карандашные штрихи и классическую 2D-анимацию, а не уходить в дешёвую компьютерную графику. Тогда даже простое действие показалось бы более тёплым и необычным.

Но режиссёр Шон Патрик О’Рейли зачем-то решил превратить взрослое безумие в детский мультик, из-за чего и возник главный диссонанс. История превращается в банальный поход героев во имя добра и спасения близких, упуская всю мрачность оригинала.

Говард и Подводное Королевство

Возможно, это было бы и не так плохо. Ведь и визуальный ряд явно предназначен для детишек младшего возраста. Вот только главное достоинство мультфильма смогут оценить лишь взрослые. В истории про Подводное королевство запрятано ещё больше отсылок к творчеству Лавкрафта, чем в первой части. И если Дагон уже давно стал известным элементом поп-культуры наравне с Ктулху, то появление библиотекаря Генри Армитаджа — пасхалка только для самых больших поклонников писателя.

Поскольку «Говард и Подводное королевство» стоит воспринимать исключительно как сиквел, то и смотреть его следует лишь тем, кто уже знаком с первой частью. Если ребёнку понравились забавные центральные герои, а родители оценили отсылки к взрослому и мрачному творчеству Лавкрафта, то продолжение вызовет ровно те же эмоции. Но не стоит ждать от него улучшения в графике или более захватывающего сюжета. Они остались ровно на уровне первой части.