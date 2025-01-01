Меню
Персоны
Брайан А Миллер
Brian A. Miller
О персоне
Фильмография
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая анимационная программа
Победитель
Outstanding Short-Format Animated Program
Победитель
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Short-Format Animated Program
Победитель
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Special Class - Short-Format Animated Programs
Победитель
Outstanding Special Class - Short-Format Animated Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая анимационная программа
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Номинант
