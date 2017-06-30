«2:22»: Рецензия Киноафиши

Любовь под знаком Овна

Пол Карри («Отличный день») представил очередную экранизированную историю о том, что после смерти все только начинается: в этот раз словосочетание «так сошлись звезды» для трех главных героев – Дилана (Михил Хаушман), Сары (Тереза Палмер) и Джонаса (Сэм Рид) – не просто красивая фраза, а причина странного переплетения их судеб. Хоть Дилана, глазами которого зритель и переживает происходящее, и называют за глаза немного чокнутым – виданное ли дело, искать в человеческом поведении какой-то странный алгоритм! – он твердо уверен, что все вокруг него происходит не просто так.

Кадр из фильма «2.22»

Тодд Стейн и Нэйтан Паркер выстроили ладный и простой костяк сценария: с самого же начала на стол выкладывается ключевой момент повествования. В дальнейшем он используется в качестве алгоритма, в котором, по мере раскрытия сюжета, меняются лишь переменные. Параллельно раскрывается брызжущий тестостероном главный персонаж Дилан, активно демонстрирующий на радость женского населения как харизматичную актерскую игру, так и подкачанное гибкое тело. Составляющая ему пару Тереза Палмер не уступает по количеству выдаваемых эстрогенов, из-за чего Сэм Рид и остальные второстепенные персонажи сдают свои позиции без боя. Выстраивание же траекторий полета Дэдшота в «Отряде самоубийц» Эйера не идет ни в какое сравнение с графиком, рисуемым Диланом в окружающем его пространстве.

Кадр из фильма «2.22»

Постоянное вальсирование вокруг ситуации «Центральный вокзал. Бизнесмен. Пожилая пара обнимается. Шестеро детей. Один из них что-то теряет. Беременная женщина под часами. 2:22» неожиданно действительно нагнетает атмосферу. На моменте, когда Дилан понимает, что все не просто так, и включается в звездную детективную игру, а осветитель намеренно сгущает краски, делая лицо Хаушмана на крупных планах как можно более зловещими и загадочными, звенящий от напряжения воздух оказывается по обе стороны экрана. И, если поначалу фильм казался больше мелодрамой с типичным любовным треугольником в центре, то после сцены с дракой происходящее наконец-то начинает напоминать триллер.

Кадр из фильма «2.22»

В целом, «2.22» - довольно качественно сделанный фильм, не лишенный недостатков: хромает логика поведения второстепенных персонажей из-за излишнего акцентирования на трех главных, сомнительна необходимость больше половины из них. Не дожата линия с предыдущими инкарнациями главных героев, представленная слабо по сравнению с основной сюжетной линией – и это при том, что именно она выступает в качестве предтечи всего, ключевого момента для Дилана, Сары и Джонаса. Впрочем, картинка все равно рисуется приятная глазу и сердцу из-за череды выдаваемых смыслов в стиле «человек стихиен? Отнюдь, он держится за привычные вещи», «любовь помогает открыть истину» и «вселенная открывается всего на миг, чтобы человек мог понять, что все в этом мире возможно». Но этого всего и в социальных сетях много. Нового ничего фильм дать не сможет, но и ощущения впустую потраченного времени не вызовет. Напротив, взятая проблематика еще раз позволит задуматься о неизбежном.

Кадр из фильма «2.22»

«2.22» - история про борьбу человека с фатумом, расписавшим жизнь главных персонажей по алгоритму, определив каждому из них определенную роль. Здесь не будет победителей или проигравших. Снимай этот фильм кто-нибудь другой - исход был бы наверняка куда темнее, безысходнее, как и положено триллеру, с оборванностью в конце. Однако, Пол Карри вывел драматичную ситуацию в настолько легкую и неправдоподобную для современного надрывного кинематографа развязку, что картина оставляет после себя ощущение легкого приятного удивления.

Галина Потапова

В российском прокате с 29 июня 2017

Расписание и покупка билетов на фильм «2.22»