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Постер сериала Харли и братья Дэвидсон
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Киноафиша Сериалы Харли и братья Дэвидсон

Харли и братья Дэвидсон (2016 - 2016)

Harley and the Davidsons 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Discovery Channel
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

В 1903 году два молодых человека, школьные друзья Уильям Харли и Артур Дэвидсон, собрали в гараже ничем не примечательный велосипед с мотором. Именно так начинается легенда, основанная на реальных событиях. «Харли-Дэвидсон» - это не просто мотоцикл, это стиль жизни, направление культуры, а для некоторых почти что религия. Сериал повествует о том, как зарождался этот культ, предлагая зрителям отправиться в увлекательную поездку, которая начинается на заре ХХ века в неприметном гараже в американском городе Милуоки. Основателям гигантской мотокорпорации – Уильяму Харли, Артуру Дэвидсону и двум его братьям Уолтеру и Уильяму – в те времена было двадцать с небольшим, они были полны оптимизма и грандиозных планов, которые воплотились в жизнь с гораздо большим размахом, чем можно было предполагать.

В ролях
В ролях
Филип Броди
Филип Броди
Михиль Хаусман
Михиль Хаусман
Уилсон Бетел
Уилсон Бетел
Дюгрей Скотт
Дюгрей Скотт
Гэбриел Луна
Гэбриел Луна
Гера Хилмарсдоттир
Гера Хилмарсдоттир
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Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Сезоны
Харли и братья Дэвидсон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 3 эпизода
 
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