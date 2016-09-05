В 1903 году два молодых человека, школьные друзья Уильям Харли и Артур Дэвидсон, собрали в гараже ничем не примечательный велосипед с мотором. Именно так начинается легенда, основанная на реальных событиях. «Харли-Дэвидсон» - это не просто мотоцикл, это стиль жизни, направление культуры, а для некоторых почти что религия. Сериал повествует о том, как зарождался этот культ, предлагая зрителям отправиться в увлекательную поездку, которая начинается на заре ХХ века в неприметном гараже в американском городе Милуоки. Основателям гигантской мотокорпорации – Уильяму Харли, Артуру Дэвидсону и двум его братьям Уолтеру и Уильяму – в те времена было двадцать с небольшим, они были полны оптимизма и грандиозных планов, которые воплотились в жизнь с гораздо большим размахом, чем можно было предполагать.