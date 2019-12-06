Родственник поневоле, 2019

Душевный разговор на борту самолета из Нью-Йорка в Ирландию обернется для Дэниэла Мерфи не совсем так, как он планировал. Пожилой попутчик указал Дэниэла в качестве своего ближайшего родственника, и обратное не докажешь, ведь они — однофамильцы! И теперь Дэниэлу предстоит пересечь страну, чтобы воссоединить двух братьев хотя бы посмертно. Младший брат Дэниэла Луи и девушка из местного похоронного бюро Мэри присоединяются к путешествию, которое изменит жизнь каждого из героев. Зрителя ждут ирландские приключения, уморительные сцены роуд-муви и трогательная история благородства и самопожертвования ради незнакомца. «Нам нужно меньше тьмы и насилия, больше добра и радости в фильмах», — говорит режиссер картины Ифа Крихан.