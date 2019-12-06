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Родственник поневоле
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Родственник поневоле, 2019

2019 / Ирландия
6.2 Оцените
13 голосов
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О фильме

Душевный разговор на борту самолета из Нью-Йорка в Ирландию обернется для Дэниэла Мерфи не совсем так, как он планировал. Пожилой попутчик указал Дэниэла в качестве своего ближайшего родственника, и обратное не докажешь, ведь они — однофамильцы! И теперь Дэниэлу предстоит пересечь страну, чтобы воссоединить двух братьев хотя бы посмертно. Младший брат Дэниэла Луи и девушка из местного похоронного бюро Мэри присоединяются к путешествию, которое изменит жизнь каждого из героев. Зрителя ждут ирландские приключения, уморительные сцены роуд-муви и трогательная история благородства и самопожертвования ради незнакомца. «Нам нужно меньше тьмы и насилия, больше добра и радости в фильмах», — говорит режиссер картины Ифа Крихан.

6.2 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 9 апреля 2021
Премьера в мире 6 декабря 2019
Возраст 16+
Режиссер
Ифа Крихан
В ролях
Нив Алгар
Нив Алгар
Сэмюэл Боттомли
Сэмюэл Боттомли
Циан Бойлэн
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Родственник поневоле 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Остров безумия и его обитатели. Фильмы Ирландского кинофестиваля Разные стороны изумрудного острова через жанры хоррора, драмы, триллера и черной комедии. Преждевременно закончилась Неделя Ирландского кино из-за пандемии. Гости уже стали записывать видеосообщения на первой неделе смотра и извиняться, что не смогли доехать до России. Пару дней назад правительство Ирландии объявило о закрытии пабов и ресторанов, настоятельно рекомендуя воздержаться от публичных посиделок и разных культурных сборищ. Сегодня День святого Патрика, но вряд ли улицы будут раскрашены в зеленый и немного в оранжевый цвет. Но кино никто не отменял, а Киноафиша посмотрела все главные картины Ирландского кинофестиваля и делится впечатлениями.
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17 марта 2020 12:55
«Только давайте не говорить о вирусе»: 13-й Ирландский кинофестиваль стартовал в Москве На ближайшие полторы недели коронавирус действительно не самый главный ужас. По крайней мере в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Эти города, несмотря на запреты массовых сборищ, принимают у себя IRISH WEEK — самый большой фестиваль ирландской культуры в России. И 13-й Ирландский кинофестиваль в частности. 
Написать
13 марта 2020 09:44
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