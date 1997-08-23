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Елена Майорова
Елена Майорова
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Елена Майорова
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Дата рождения
30 мая 1958
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
23 августа 1997
Карьера
Актриса
Биография Елены Майоровой
Родилась 30 мая 1958 года. Южно-Сахалинск, СССР.
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Фильмография Елены Майоровой
Странное время
драма
1997, Россия
5.0
Возвращение броненосца
приключения, комедия
1996, Россия
6.0
Мелкий бес
драма
1995, Россия
6.0
Макаров
боевик, драма, триллер
1993, Россия
6.0
Затерянный в Сибири
драма, мелодрама
1991, СССР / Великобритания
6.0
Двое и одна
мелодрама, драма
1988, СССР
7.0
Один и без оружия
боевик, приключения
1984, СССР
6.0
Привет с фронта
военный, драма, мелодрама
1983, СССР
6.0
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