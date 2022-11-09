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Киноафиша Рецензии «Заговор в Каире»: Рецензия Киноафиши

«Заговор в Каире»: Рецензия Киноафиши

9 ноября 2022 19:15
«Заговор в Каире»: Рецензия Киноафиши

Не стоит Каир без праведника. Остросюжетный триллер про серую зону восточной политики.

Адам (Тауфик Бархом) – пассионарный юноша, мечтающий стать муллой. Отец не поддерживает решение сына, но в честь памяти матери мальчика отправляет его на обучение в Каир. Адам проявляет большие успехи в изучении Корана, но очень скоро он окажется в центре грандиозного заговора. Религиозные и светские власти ведут борьбу за пост духовного главы мусульманского мира. Люди в этой борьбе являются лишь пешками, и человеческая жизнь не имеет ценности.

Тарик Салех, опытный режиссер шведско-египетского происхождения, продолжает курс, начатый его фильмом 2017 года «Случай в отеле “Ник Хилтон”». Как и упомянутая выше лента, это остросюжетный замысловатый триллер с острой обличительной интонацией, но если «Ник Хилтон» исследовал коррумпированные глубины египетской полиции, то «Заговор в Каире» (оригинальное название куда возвышеннее и невиннее – «Мальчик с небес») целится обширнее, обличая как религиозные структуры, так и государственные.

«Заговор в Каире»: Рецензия Киноафиши
Заговор в Каире

Оригинальное название менее звучное, но больше отражает основной посыл картины. Адам (имя не случайно) совсем юн, он полон энергии и хочет нести свет своего Бога людям, но сама как клерикальная, так и государственная конъюнктура оказывается принципиально далека от высоких надежд и помыслов главного героя. Сможет ли один праведник устоять против прогнившей системы?

«Заговор в Каире»: Рецензия Киноафиши
Заговор в Каире

Стоит сказать, что, при всей высоте этических вопросов и глубине проработки темы (особенно впечатляет итоговый пафос концовки), это не созерцательное кино. Это редкой остросюжетности триллер, соединяющий в себе финчеровскую просчитанность до мелочей и яркий колорит Ближнего Востока. Только убрав очередной ковер из-под ошалевшего зрителя, Салех с большим удовольствием готовит следующий, а русский зритель получит отдельное удовольствие от едва уловимой схожести некоторых сцен с «Семнадцатью мгновениями весны», скорее случайной, но от этого не менее занятной. Пожалуй, лишь в третьей четверти фильма наблюдается небольшая сюжетная артимия, в которой фильм наматывает лишних 5-7 минут, в остальном картина кажется идеально отлаженной, но не перепродюсированной.

«Заговор в Каире»: Рецензия Киноафиши
Заговор в Каире

Но самое главное, что в своей очевидной антиклерикальной направленности картина не превращается в пасквиль про плохих силовиков и еще более плохой религиозный истеблишмент и все равно остается выше этого. Поговорить о важном и снять впечатляющий триллер – редко кому удается выполнить две подобные задачи в рамках одного фильма.

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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