Вкус яблок красный, 2022

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о выходе в прокат 6.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 1 час 23 минуты Год выпуска 2022 Премьера в мире 8 сентября 2022 Режиссер Эхаб Тарабье В ролях Макрам Хури Тарик Копти Руба Блаль Шаден Канберра Сухайль Хаддад Все актеры и съемочная группа 1 постер

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