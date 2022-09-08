Вкус яблок красный, 2022

В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Эхаб Тарабье
Сценарист
Эхаб Тарабье, Джонатан Довек, Виола Фюген, Майкл Уэбер, Sol Goodman
Композитор
Энн де Бойссон
Детали фильма
Страна
Израиль / Германия
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в мире
8 сентября 2022
Производство
Anemos Productions, Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), The Match Factory
Другие названия
Ta'am al Tufah, Ahmar, The Taste of Apples Is Red, Bulg-eun sagwaui mas, Õuna maitse on punane, Τα μήλα έχουν κόκκινη γεύση