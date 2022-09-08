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Вкус яблок красный
Ta'am al Tufah, Ahmar
Вкус яблок красный, 2022
2022 / Израиль / Германия
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Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в мире
8 сентября 2022
Режиссер
Эхаб Тарабье
В ролях
Макрам Хури
Тарик Копти
Руба Блаль
Шаден Канберра
Сухайль Хаддад
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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