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Вкус яблок красный Вкус яблок красный
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Ta'am al Tufah, Ahmar

Вкус яблок красный, 2022

2022 / Израиль / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 8 сентября 2022
Режиссер
Эхаб Тарабье
В ролях
Макрам Хури
Макрам Хури
Тарик Копти
Руба Блаль
Шаден Канберра
Сухайль Хаддад
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вкус яблок красный 1 постер
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