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Постер фильма Вкус яблок красный
5.9
Киноафиша Фильмы Вкус яблок красный
5.9

Вкус яблок красный

, 2022
Ta'am al Tufah, Ahmar
Израиль, Германия / драма / 18+
Постер фильма Вкус яблок красный
5.9

В ролях

Макрам Хури
Макрам Хури
Sheikh Kamel
Тарик Копти
Mustafa
Руба Блаль
Salma
Шаден Канберра
Leila
Сухайль Хаддад
Daud
Макрам Хури
Макрам Хури
Sheikh Kamel
Marwan Hamdan
Режиссер Эхаб Тарабье
Сценарист Эхаб Тарабье, Джонатан Довек, Виола Фюген, Майкл Уэбер, Sol Goodman
Композитор Энн де Бойссон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Израиль / Германия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 8 сентября 2022
Производство Anemos Productions, Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), The Match Factory
Другие названия
Ta'am al Tufah, Ahmar, The Taste of Apples Is Red, Bulg-eun sagwaui mas, Õuna maitse on punane, Τα μήλα έχουν κόκκινη γεύση

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 24 ноября 2022

Отзывы о фильме

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