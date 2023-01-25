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Постер фильма Дом в Иерусалиме
7.4
Киноафиша Фильмы Дом в Иерусалиме
7.4

Дом в Иерусалиме

, 2023
A House in Jerusalem
Германия, Нидерланды, Палестина, Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Дом в Иерусалиме
7.4

В ролях

Джонни Харрис
Джонни Харрис
Michael
Суад Фаресс
Суад Фаресс
Older Rasha
Мона Хава
Nurit
Шаден Канберра
Teacher
Макрам Хури
Макрам Хури
Shlomi
Miley Locke
Rebecca
Sheherazade Farrell
Rasha
Jiana Awwad
Undercover cop
Ребекка Калдер
Rachel
Rezeq Ibrahim
Режиссер Muayad Alayan
Сценарист Muayad Alayan, Rami Musa Alayan
Композитор Alex Simu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Нидерланды / Палестина / Великобритания
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 сентября 2025
Премьера в мире 25 января 2023
Дата выхода
31 мая 2024 Великобритания 12A
11 декабря 2025 Германия
13 июля 2023 Нидерланды 9
29 февраля 2024 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $16 835
Производство KeyFilm, Palcine Productions, Red Balloon Film
Другие названия
A House in Jerusalem, Ein Haus in Jerusalem, 耶路撒冷之屋

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 26 февраля 2024

Отзывы о фильме

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