Страна Германия / Нидерланды / Палестина / Великобритания

Продолжительность 1 час 43 минуты

Год выпуска 2023

Премьера онлайн 8 сентября 2025

Премьера в мире 25 января 2023

Дата выхода 31 мая 2024 Великобритания 12A 11 декабря 2025 Германия 13 июля 2023 Нидерланды 9 29 февраля 2024 ОАЭ 18TC

Сборы в мире $16 835

Производство KeyFilm, Palcine Productions, Red Balloon Film