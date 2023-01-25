В ролях
Sheherazade Farrell
Rasha
Jiana Awwad
Undercover cop
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Muayad Alayan
Сценарист
Muayad Alayan, Rami Musa Alayan
Композитор
Alex Simu
Детали фильма
Страна
Германия / Нидерланды / Палестина / Великобритания
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
8 сентября 2025
Премьера в мире
25 января 2023
Дата выхода
|31 мая 2024
|Великобритания
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|12A
|11 декабря 2025
|Германия
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|13 июля 2023
|Нидерланды
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|9
|29 февраля 2024
|ОАЭ
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|18TC
Сборы в мире
$16 835
Производство
KeyFilm, Palcine Productions, Red Balloon Film
Другие названия
A House in Jerusalem, Ein Haus in Jerusalem, 耶路撒冷之屋