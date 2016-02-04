«Танцующий в пустыне»: Рецензия Киноафиши

Под музыку ветра…

Когда его избили в первый раз, ему было лет восемь. Избили за дело: не нужно танцевать диско прямо у классной доски. Впрочем, танцевать где-либо ещё тоже не нужно – в Исламской Республике Иран танец уже 30 лет вне закона. Танец считается грехом. Хотя… «Если ты хочешь танцевать, просто танцуй в безопасном месте – там, где тебя никто не увидит», - сказала мальчику мать, и мальчик запомнил. «Там, снаружи – жестокий закон», - вторил ей учитель. – «Но здесь, за закрытыми дверями, мы свободные люди». И мальчик урок усвоил. Однако свобода за закрытой дверью – продукт скоропортящийся: быстро надоедает. И став студентом, Афшин Гаффариан открыто нарушает запрет: он собирает подпольную танцевальную группу и, как Моисей, ведет всех в пустыню – ведет танцевать. Кстати, в тех же песках местная полиция нравов частенько бьет (и убивает!) всех «несогласных»…

«Танцующий в песках» добирался к нам мучительно долго: Ричард Рэймонд снял его аж два года назад, и тогда же, в 2014-м, была премьера. С чем связана такая серьезная «задержка в пути» - история умалчивает. Ясно одно: если бы вместо дебютанта Рэймонда в титрах значился какой-нибудь иранский режиссер-самородок, судьба у «Танцующего» была бы иной. Во всяком случае, судьба фестивальная. Без главного приза и пятиминутной овации дело бы точно не обошлось. И отнюдь не потому, что «Desert Dancer» снят хоть сколько-нибудь гениально, о нет! Главный приз был бы наградой режиссеру-иранцу за его смелость и гражданское мужество, а все огрехи и невнятности, которыми изобилует фильм, нарекли бы «примитивизмом» и милостиво бы их оправдали, прячась за неразвитость иранского кинематографа.

К огромному сожалению, Рэймонд не иранец. Да, он дебютант, но «спрятаться за неразвитостью местной кинематографической традиции» у него точно не выйдет: фильм снимался в Великобритании, а уж там традиция – будь здоров! К чему я это сейчас? А к тому, что политическое значение фильма гораздо выше его художественной составляющей. Он снят грамотно, снят по всем канонам и правилам, но снят слабенько, ученически: так снимает студент-второкурсник свой первый короткий метр. Мол, всю техническую азбуку я уже освоил, вот тут у нас крупный план, вот тут средний, вот тут камерой медленно наезжаем – а поставьте мне пять, господин профессор. И господин профессор, конечно, пять поставит, потому как ничего другого на втором курсе и не требуется. Но вот для фильма европейского уровня одной технической азбуки маловато.

Однако, как я уже и сказала, политическая сторона фильма гораздо важнее всех прочих «нюансов». «Танцующий в пустыне» - это прежде всего демарш, акт протеста, вызов, если хотите. Его герой – Афшин Гаффариан – реальный персонаж, танцор-самоучка, получивший во Франции статус беженца и собирающий во всем мире полные залы. (Кстати, хореография фильма неплохо копирует его танцевальную манеру). Он даже указан продюсерами в качестве соавтора сценария – так что в подлинности происходящего можно особенно не сомневаться. А ещё у «Танцующего» есть замечательная девушка Фрида Пинто – (вы ведь помните «Миллионера из трущоб», правда?) Смотреть на неё, да еще танцующую, пусть даже не в самом сильном фильме столетия – уже удовольствие…

Вера Алёнушкина