Мультсериал по серии комиксов, посвященный приключениям знаменитого супергероя вселенной Marvel. Главный герой прилежный семьянин и ярый борец за справедливость Скотт Лэнг борется со своими врагами, такими как Жёлтый жакет, Вихрь, Яйцеголовый, и противостоит вторжению миниатюрных инопланетян вместе с Хоуп ван Дайн (Осой) и Хэнком Пимом. Стать защитником родного города он смог благодаря инновационной технологии, позволяющей уменьшать предметы и самого себя до фантастических размеров. Наделенный этим даром Лэнг готов дать отпор злодеям и помочь дочери с научным проектом для школьной выставки, ведь оба эти задания — дела первостепенной важности для настоящего отца-супергероя.