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Постер сериала Человек-муравей
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Киноафиша Сериалы Человек-муравей

Человек-муравей (2017 - 2017)

Marvel's Ant-Man Shorts 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 минуты
Телеканал Disney XD
Продолжительность сериала 12 минут

О чем сериал

Мультсериал по серии комиксов, посвященный приключениям знаменитого супергероя вселенной Marvel. Главный герой прилежный семьянин и ярый борец за справедливость Скотт Лэнг борется со своими врагами, такими как Жёлтый жакет, Вихрь, Яйцеголовый, и противостоит вторжению миниатюрных инопланетян вместе с Хоуп ван Дайн (Осой) и Хэнком Пимом. Стать защитником родного города он смог благодаря инновационной технологии, позволяющей уменьшать предметы и самого себя до фантастических размеров. Наделенный этим даром Лэнг готов дать отпор злодеям и помочь дочери с научным проектом для школьной выставки, ведь оба эти задания — дела первостепенной важности для настоящего отца-супергероя.

В ролях
В ролях
Джошуа Китон
Мелисса Рауш
Мелисса Рауш
Нолан Норт
Нолан Норт
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер
Фред Татаскьор
Фред Татаскьор
William Salyers
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Человек-муравей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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