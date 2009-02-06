Комедия «Бывшие» – это несколько искусно сплетенных между собой историй о том, что бывает, когда проходит любовь. Бывшие – как птица Феникс, что возрождается из пепла: они не умирают, но словно поджидают возможности вмешаться в твою жизнь и изменить ее ход. У кого-то любовь сменилась ненавистью, у кого-то – дружбой, а у кого-то по-прежнему жива. Одних бывших теряешь из виду сознательно, других – по воле случая, третьих – по ошибке. Так или иначе, но бывшие – часть твоей жизни, и то, какой ты есть, – вина или заслуга бывших. Фильм начинается с признаний в любви и поцелуев, однако удастся ли этим людям сохранить любовь? Действительно ли про всех них когда-нибудь скажут, что жили они долго и счастливо?

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