Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бывшие
6.8
Киноафиша Фильмы Бывшие
6.8

Бывшие

, 2009
Ex
Италия / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Бывшие
6.8

О фильме

Комедия «Бывшие» – это несколько искусно сплетенных между собой историй о том, что бывает, когда проходит любовь. Бывшие – как птица Феникс, что возрождается из пепла: они не умирают, но словно поджидают возможности вмешаться в твою жизнь и изменить ее ход. У кого-то любовь сменилась ненавистью, у кого-то – дружбой, а у кого-то по-прежнему жива. Одних бывших теряешь из виду сознательно, других – по воле случая, третьих – по ошибке. Так или иначе, но бывшие – часть твоей жизни, и то, какой ты есть, – вина или заслуга бывших. Фильм начинается с признаний в любви и поцелуев, однако удастся ли этим людям сохранить любовь? Действительно ли про всех них когда-нибудь скажут, что жили они долго и счастливо?

В ролях

Винченцо Альфьери
Клаудио Бизио
Клаудио Бизио
Sergio
Нэнси Брилли
Caterina
Кристиана Капотонди
Кристиана Капотонди
Клаудия Джерини
Клаудия Джерини
Elisa
Флавио Инсинна
Don Lorenzo
Сильвио Орландо
Сильвио Орландо
Luca
Джанмарко Тоньяцци
Джанмарко Тоньяцци
Corrado
Фабио Де Луиджи
Фабио Де Луиджи
Paolo
Алессандро Гассман
Алессандро Гассман
Davide
Винченцо Салемме
Винченцо Салемме
Filippo
Натали Рапти Гомес
Натали Рапти Гомес
Noemi
Режиссер Фаусто Брицци
Сценарист Массимилиано Бруно, Марко Мартани, Фаусто Брицци, Riccardo Cassini
Композитор Бруно Дзамбрини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 6 февраля 2009
Дата выхода
6 февраля 2009 Италия
6 февраля 2009 США
Бюджет €10 000 000
Сборы в мире $16 843 486
Производство Italian International Film, Mes Films, Paradis Films
Другие названия
Ex, Many Kisses Later, Ah... O Amor!, Ex - Jeder hat eine(n), Ex: Todos tenemos uno, Todos tenemos un... Ex, Экс, 前任, 恋するローマ、元カレ元カノ, Ex 2009, 舊愛喜歡你, Ex, todos tenemos uno, 애프터러브

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Бывшие

Мужчины против женщин
Мужчины против женщин комедия
2010, Италия
5.0
Спрячь бабушку в холодильнике
Спрячь бабушку в холодильнике комедия
2018, Италия
6.0
Захочу и соскочу: Мастер-класс
Захочу и соскочу: Мастер-класс боевик, комедия, криминал
2017, Италия
6.0
Если Господь пожелает
Если Господь пожелает комедия
2015, Италия
6.0
Джулия и мы
Джулия и мы комедия
2015, Италия
6.0
Простите, что я существую!
Простите, что я существую! комедия
2014, Италия
6.0
Здравствуй, папа
Здравствуй, папа драма, комедия
2013, Италия
6.0
Женщины против мужчин
Женщины против мужчин комедия
2011, Италия
5.0
Секс – за деньги, любовь – бесплатно
Секс – за деньги, любовь – бесплатно комедия
2011, Италия
6.0
Счастливая семья
Счастливая семья комедия
2010, Италия
6.0
Лежебоки
Лежебоки комедия
2017, Италия
5.0
Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен
Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен комедия
2016, Италия
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Сколько баллов потребуется для поступления на бюджет в 2026 году
Котлеты больше не готовлю — узнала у шеф-повара, какую вкуснятину можно соорудить из фарша всего за 30 минут
Правда ли, что курицу-гриль в магазинах берут тухлую и «омолаживают» марганцовкой? Пищевой технолог дала честный ответ
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше