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Недуг
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Il contagio

Недуг, 2017

2017 / Италия
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13 голосов
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О фильме

В безрадостных задворках римского предместья царит домашнее насилие, полицейский беспредел и коррупция — все то же самое, что гордо скрывают благополучные исторические фасады Вечного города. Бывший бодибилдер, бисексуал Марчелло женат на Кьяре и изменяет ей с профессором Вальтером. Наркодилер Мауро вместе с женой ввязываются в сомнительное предприятие местного авторитета — они переезжают из трущоб в центр, чтобы толкать наркоту беднякам, снимающим социальное жилье. Валерия, ее сын Антонио, Фламина и Бруно — будни всех этих персонажей напоминают ежедневную игру на выживание.

6.1 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 28 сентября 2017
Премьера в мире 1 сентября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Даньеле Колуччини
В ролях
Виничио Маркьони
Анна Фольетта
Анна Фольетта
Маурицио Тесей
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Недуг 2 постера
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саундтрек фильма Недуг
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
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