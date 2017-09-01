Недуг, 2017

В безрадостных задворках римского предместья царит домашнее насилие, полицейский беспредел и коррупция — все то же самое, что гордо скрывают благополучные исторические фасады Вечного города. Бывший бодибилдер, бисексуал Марчелло женат на Кьяре и изменяет ей с профессором Вальтером. Наркодилер Мауро вместе с женой ввязываются в сомнительное предприятие местного авторитета — они переезжают из трущоб в центр, чтобы толкать наркоту беднякам, снимающим социальное жилье. Валерия, ее сын Антонио, Фламина и Бруно — будни всех этих персонажей напоминают ежедневную игру на выживание.