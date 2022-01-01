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Bianca

Бьянка, 1984

1984 / Италия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Микеле Аричелла — молодой учитель математики, принятый на работу в школу имени Мэрилин Монро, кажущуюся элитарной и оказывающуюся гротескной. У Микеле имеется большое количество комплексов и маний (так, в одной из самых известных сцен фильма он просыпается ночью и ест шоколадное масло из большой банки); он также следит за своими соседями и составляет на каждого из них досье, записывая их слова и поступки. Когда одного из соседей убивают, поведение Микеле привлекает внимание инспектора полиции. Позже, Микеле Аричелла влюбляется в коллегу Бьянку, но не может продемонстрировать ей свои истинные чувства. Их отношения портятся, и Микеле начинает за ней следить.

7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 23 февраля 1984
Возраст 18+
Режиссер
Нанни Моретти
Нанни Моретти
В ролях
Нанни Моретти
Нанни Моретти
Лаура Моранте
Лаура Моранте
Роберто Веццози
Ремо Ремотти
Клаудио Бигальи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бьянка 1 постер
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