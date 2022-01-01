Бьянка, 1984

Микеле Аричелла — молодой учитель математики, принятый на работу в школу имени Мэрилин Монро, кажущуюся элитарной и оказывающуюся гротескной. У Микеле имеется большое количество комплексов и маний (так, в одной из самых известных сцен фильма он просыпается ночью и ест шоколадное масло из большой банки); он также следит за своими соседями и составляет на каждого из них досье, записывая их слова и поступки. Когда одного из соседей убивают, поведение Микеле привлекает внимание инспектора полиции. Позже, Микеле Аричелла влюбляется в коллегу Бьянку, но не может продемонстрировать ей свои истинные чувства. Их отношения портятся, и Микеле начинает за ней следить.