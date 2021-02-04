«Папаши»: Рецензия Киноафиши

Счастливый отец репетирует перед своими закадычными друзьями торжественную свадебную речь и готовится вести дочь под венец. Жизнь Артуро (Марко Джаллини) необратимо меняется за пару минут, когда на ступеньках церкви Валентина (Матильда Джоли) решает не связывать себя узами брака с женихом, навязанным ей внимательным родителем, и сбегает со своей возлюбленной. Страстный роман, как полагается, был тайным, и после таких новостей Артуро ничего не остается, кроме как злиться и винить самого себя. Мужчине мог бы помочь хороший совет, но верных товарищей одолевает схожая проблема и они сами нуждаются в поддержке. Вспыльчивый Серджио (Джузеппе Баттистон) узнает, что его дочь давно встречается со взрослым художником, а полицейский Антонио (Винченцо Салемме) рад бы изжить школьную влюбленность своего ребенка: Марта (Элеонора Трецца) без ума от своего сверстника, читающего рэп про прелести наркотических веществ и разгульный образ мысли. Отцы заключают пакт — помочь друг другу любыми средствами, чтобы избавиться от потенциальных зятьев. Но ничего лучше подкупа, компромата и прочих неумелых шалостей не приходит в головы опытных и зажиточных мужчин. Как далеко они готовы зайти и не испортятся ли окончательно их отношения с дочерьми после таких бесславных манипуляций?

Папаши

Отцовская гиперопека — благодатный материал для комедии, но авторы «Папаш» за полтора часа так и не определяются с тональностью истории трех сумасбродных родителей. Возлюбленная Валентины — экоактивист, поэтому за обеденным столом на семейных посиделках неоднократно поднимаются вопросы глобального потепления, отчего линия Артуро превращается в борьбу поколений, старого и нового, неприятия не только ориентации своего ребенка, но и мировоззрения молодежи. Серджио привык решать вопросы с помощью насилия (что обыгрывается в фильме практически в мультяшной форме: он с легкостью вышвыривает противника из кафе или ломает его стул с одного удара), но окружающая героя реальность серьезна и его супруга лишь огорченно вздыхает после очередной выходки своего мужа. Ведь за помятый автомобиль с выбитыми стеклами придется платить. Полицейский Антонио без зазрения совести готов подставить юношу, находящегося на испытательном сроке. Но мужчины среднего возраста не получают ударов с обратной стороны. Если бы «Папаши» превратились в не обремененное здравым смыслом противостояние отцов с агрессивно настроенными ухажерами их дочерей, методы, которых придерживается титульная троица, не казались бы настолько оторванными от действительности и порой непроходимо идиотичными (на одном из компрометирующих коллажей, например, оказывается молодой Брэд Питт, которого не смогли идентифицировать главные герои).

Папаши

«Папаши» построены на обаянии Баттистона, Джаллини и Салемме. Даже самое откровенное дуракаваляние в их исполнении наполнено органичной отцовской тревогой. И это то, что связывает фильм режиссера Равелло с классической итальянской комедией: если улыбка, то обязательно со слезой на щеке. Сплошные крайности на грани морали и ее отсутствия. Специфика национальных жанровых традиции определяет все избыточные шутки и гэги. Высокооплачиваемая эскортница, нанятая соблазнить «противника», проводит у того несколько часов и позирует для его фотопроекта. Артуро с друзьями бесславно врут, лишь бы добиться своих целей, преимущественно неся околесицу. Веселье сменяют огорчение и очередная истерика близких, непутевый герой попросит прощения, и все смиренно поймут, примут и пожалеют его, ведь раскаяние не подделать. У всего есть последствия, и за сделку с совестью приходится платить — мораль понятная и довольно простая. Пусть излишняя патетика или призывы к здравому смыслу диссонируют с тем, как благородного возраста папаши противостоят суженым своих дочерей.