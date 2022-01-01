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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
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La messa è finita

Месса окончена, 1985

1985 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1985
Премьера в мире 15 ноября 1985
Возраст 18+
Режиссер
Нанни Моретти
Нанни Моретти
В ролях
Нанни Моретти
Нанни Моретти
Марко Мессери
Ферруччо Де Череза
Энрика Мария Модуньо
Дарио Кантарелли
Дарио Кантарелли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Месса окончена 1 постер
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Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
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