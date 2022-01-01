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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Месса окончена
La messa è finita
Месса окончена, 1985
1985 / Италия
7.2
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10
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Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
драма
комедия
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7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
1985
Премьера в мире
15 ноября 1985
Возраст
18+
Режиссер
Нанни Моретти
В ролях
Нанни Моретти
Марко Мессери
Ферруччо Де Череза
Энрика Мария Модуньо
Дарио Кантарелли
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Пес-самурай и город кошек
Отзывы
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