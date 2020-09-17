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Аарон Мурхед
Аарон Мурхед
Aaron Moorhead
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Карьера
Режиссер, Актер
Биография Аарона Мурхеда
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Фильмография Аарона Мурхеда
Грань времени
ужасы, фантастика
2019, США
6.0
Паранормальное
ужасы, триллер, фантастика
2017, США
5.0
З/Л/О/3: Новый вирус
триллер, ужасы
2014, США
4.0
Весна
ужасы, мелодрама, фантастика
2014, США
6.0
Ломка
триллер, ужасы, детектив
2012, США
5.0
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Энтони Маки и Джейми Дорнан против неизведанного в трейлере фильма «Грань времени»
Премьера намечена на 23 октября.
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17 сентября 2020 12:28
Энтони Маки и Джейми Дорнан сыграют в триллере от режиссеров «Паранормального»
Сразу два голливудских красавчика – Энтони Маки («Мстители: Война бесконечности») и Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого»), появятся в научно-фантастическом
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18 сентября 2018 13:23
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