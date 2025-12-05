В ролях
Brian Villalobos
The Stranger
John Gholson
Reverend Endicott Carr
Christine V. Hall
Joelle Cantor
Nell Kessler
Wendy Parker
William Magnuson
Lucas Page
Will Goss
Larkin Church Congregation
Patrick J. Neese
Larkin Church Congregation
Christopher Bruce Ladd
Church patron
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Paul Gandersman
Сценарист
Paul Gandersman, Peter S. Hall
Композитор
The Album Leaf
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
5 декабря 2025
Премьера в мире
5 декабря 2025
Сборы в мире
$11 139
Производство
Arcanum Pictures, Rustic Films, XYZ Films
Другие названия
Man Finds Tape, Человек находит кассету