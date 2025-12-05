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Постер фильма Человек находит кассету
5.5
Киноафиша Фильмы Человек находит кассету
5.5

Человек находит кассету

, 2025
Man Finds Tape
США / ужасы, детектив, триллер / 18+
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Постер фильма Человек находит кассету
5.5
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О фильме

Обнаружив загадочные видеоролики, брат и сестра начинают расследование и раскрывают жуткую тайну, расползающуюся по их техасскому городку.

В ролях

Mia Dedear
Model
Джуди МакМиллан
Джуди МакМиллан
Abigail and Fernette
Келси Прибильски
Келси Прибильски
Lynn Page
Грэхэм Скиппер
Грэхэм Скиппер
Winston Boon
Brian Villalobos
The Stranger
John Gholson
Reverend Endicott Carr
Christine V. Hall
Joelle Cantor
Nell Kessler
Wendy Parker
William Magnuson
Lucas Page
Will Goss
Larkin Church Congregation
Patrick J. Neese
Larkin Church Congregation
Christopher Bruce Ladd
Church patron
Режиссер Paul Gandersman
Сценарист Paul Gandersman, Peter S. Hall
Композитор The Album Leaf
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 5 декабря 2025
Премьера в мире 5 декабря 2025
Сборы в мире $11 139
Производство Arcanum Pictures, Rustic Films, XYZ Films
Другие названия
Man Finds Tape, Человек находит кассету

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 5 декабря 2025

Отзывы о фильме

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