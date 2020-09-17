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Джастин Бенсон

Justin Benson
Джастин Бенсон
Джастин Бенсон Justin Benson
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Дата рождения
9 июня 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Биография Джастина Бенсона

Родился 9 июня 1983 года. Сан-Диего, Калифорния, США.

Фильмография Джастина Бенсона
После полуночи
После полуночи
ужасы, фантастика, драма, мелодрама 2019, США
5.0
Грань времени
Грань времени
ужасы, фантастика 2019, США
6.0
Паранормальное
Паранормальное
ужасы, триллер, фантастика 2017, США
5.0
З/Л/О/3: Новый вирус
З/Л/О/3: Новый вирус
триллер, ужасы 2014, США
4.0
Весна
Весна
ужасы, мелодрама, фантастика 2014, США
6.0
Ломка
Ломка
триллер, ужасы, детектив 2012, США
5.0
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Энтони Маки и Джейми Дорнан против неизведанного в трейлере фильма «Грань времени» Премьера намечена на 23 октября. 
Написать
17 сентября 2020 12:28
Энтони Маки и Джейми Дорнан сыграют в триллере от режиссеров «Паранормального» Сразу два голливудских красавчика – Энтони Маки («Мстители: Война бесконечности») и Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого»), появятся в научно-фантастическом
Написать
18 сентября 2018 13:23
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