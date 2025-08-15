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Киноафиша Фильмы Потомок

Потомок

Descendent
Напомним о выходе в прокат
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Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 15 августа 2025
Премьера в мире 15 августа 2025
Производство Rustic Films
Другие названия
Descendent
Режиссер
Питер Силелла
Питер Силелла
В ролях
Сара Болджер
Сара Болджер
Росс Маркванд
Шарлин Амойя
Шарлин Амойя
Александра Баррето
Клер Куни
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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