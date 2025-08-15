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Descendent
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Страна
США
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
15 августа 2025
Премьера в мире
15 августа 2025
Производство
Rustic Films
Другие названия
Descendent
Режиссер
Питер Силелла
В ролях
Сара Болджер
Росс Маркванд
Шарлин Амойя
Александра Баррето
Клер Куни
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
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