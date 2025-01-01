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Фильмография
Дональд Мик
Donald Meek
Киноафиша
Персоны
Дональд Мик
Дональд Мик
Donald Meek
Дата рождения
14 июля 1878
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
18 ноября 1946
Карьера
Актер
Место рождения
Глазго, Шотландия, Великобритания
Популярные фильмы
7.5
Юный мистер Линкольн
(1939)
6.7
Из-за него
(1946)
6.6
Юнцы на Бродвее
(1941)
Фильмография Дональд Мик
Жанр
Все
Биография
Боевик
Вестерн
Драма
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Год
Все
1946
1941
1939
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6.7
Из-за него
Because of Him
мелодрама, комедия
1946, США
6.6
Юнцы на Бродвее
Babes on Broadway
мелодрама, мюзикл, комедия
1941, США
6.2
Дилижанс
Stagecoach
мелодрама, боевик, драма, вестерн
1939, США
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7.5
Юный мистер Линкольн
Young Mr. Lincoln
драма, биография
1939, США
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