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Юный мистер Линкольн
Киноафиша Фильмы Юный мистер Линкольн
Young Mr. Lincoln

Юный мистер Линкольн, 1939

1939 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Эта картина рассказывает о десяти годах жизни молодого Авраама Линкольна, прежде чем он стал известен американцам, а впоследствии и всему миру. Его жизнь не баловала, всего он добивался сам. Переехав из штата Кентукки в город Спрингфилд штата Иллинойс, будущий президент США, начинает свою юридическую практику.

Здесь ему предстоит выступить адвокатом невинно обвиненных молодых людей и выиграть дело в суде, перенести смерть подруги Энн, встретить свою будущую жену Мери Тодд и решиться пойти в политику, чтобы в будущем стать шестнадцатым, а по значимости и величине Первым президентом США.

7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1939
Премьера в России 10 мая 1939
Премьера в мире 10 мая 1939
Возраст 12+
Режиссер
Джон Форд
Джон Форд
В ролях
Генри Фонда
Генри Фонда
Элис Брэйди
Марджори Уивер
Арлин Вилан
Дональд Мик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Юный мистер Линкольн 2 постера
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