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Моя цыпочка
My Little Chickadee
Моя цыпочка, 1940
1940 / США
6.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
комедия
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О фильме
Комедия про девушку с испорченной репутацией и богатым женихом.
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6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
1940
Режиссер
Эдвард Ф. Клайн
В ролях
Мэй Уэст
Уильям Клод Филдс
Джозеф Каллея
Дик Форан
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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«Моя цыпочка» в кинотеатрах
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