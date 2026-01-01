Прекрасная купальщица - bathing beauty - official trailer (1944)
Киноафиша Фильмы Прекрасная купальщица
Прекрасная купальщица

, 1944
Bathing Beauty
США / комедия, мюзикл / 18+
По рассказам Кеннет Эрл, М.М. Массельмэн, Кертис Кенион. Композитор Стив Эллиот (Ред Скелтон) влюблён в прекрасную Кэролин Брукс (Эстер Уильямс). Их свадьбу расстраивает коварный импресарио Джордж Адамс (Бэзил Рэтбоун), который боится, что Стив перестанет сочинять ему песни. Кэролин в слезах возвращается на прежнее место работы - колледж. Стив, горя желанием вернуть свою возлюбленную, решает туда поступить, но, проблема в том, что этот колледж - для девушек...

Ред Скелтон
Эстер Уильямс
Бэзил Рэтбоун
Билл Гудвин
Нана Брайант
Карлос Рамирес
Режиссер Джордж Сидни
Сценарист Аллен Боретц, Фрэнк Уолдман, Kenneth Earl, M.M. Musselman, Дороти Кингсли, Curtis Kenyon, Joseph Schrank
Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1944
Премьера в мире 27 июня 1944
Дата выхода
8 февраля 1945 Австралия
19 января 1949 Австрия
26 сентября 1944 Аргентина
1 сентября 1950 Германия
5 апреля 1948 Греция
30 июня 1947 Дания
16 июня 1948 Испания
30 октября 1945 Мексика
15 февраля 1947 Португалия
27 июня 1944 США NR
29 мая 1959 Финляндия
27 декабря 1946 Франция
15 января 1945 Швеция
3 января 1952 Япония
Бюджет $2 361 000
Производство Loew's
Другие названия
Bathing Beauty, Escuela de sirenas, Escola de Sereias, Le bal des sirènes, Badende Venus, Badeskjønnheten, Bal na vodi, Bellezze al bagno, Die badende Venus, Engangsskatten, Gennem ild og vand, Genom eld och vatten, Läpi tulen ja veden, Moderna Afroditi, Ples na vodi, Ślicznotki w kąpieli, Su perileri, The Co-Ed, Μοντέρνα Αφροδίτη, Прекрасная купальщица, 世紀の女王

6.4
6.4 IMDb
