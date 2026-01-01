По рассказам Кеннет Эрл, М.М. Массельмэн, Кертис Кенион. Композитор Стив Эллиот (Ред Скелтон) влюблён в прекрасную Кэролин Брукс (Эстер Уильямс). Их свадьбу расстраивает коварный импресарио Джордж Адамс (Бэзил Рэтбоун), который боится, что Стив перестанет сочинять ему песни. Кэролин в слезах возвращается на прежнее место работы - колледж. Стив, горя желанием вернуть свою возлюбленную, решает туда поступить, но, проблема в том, что этот колледж - для девушек...
|8 февраля 1945
|Австралия
|19 января 1949
|Австрия
|26 сентября 1944
|Аргентина
|1 сентября 1950
|Германия
|5 апреля 1948
|Греция
|30 июня 1947
|Дания
|16 июня 1948
|Испания
|30 октября 1945
|Мексика
|15 февраля 1947
|Португалия
|27 июня 1944
|США
|NR
|29 мая 1959
|Финляндия
|27 декабря 1946
|Франция
|15 января 1945
|Швеция
|3 января 1952
|Япония