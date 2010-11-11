«Скайлайн»: Рецензия Киноафиши

Война миров, начатая еще Гербертом Уэллсом и, как это ни парадоксально прозвучит, Константином Циолковским (предлагавшим воскресить, в соответствии с заветами своего учителя Николая Федорова, всех земных мертвецов, включая полностью разложившихся и преобразовавшихся в перегной, расселить их на других планетах, а обитателей этих планет зачистить, для верности, в порошок), продолжается. Усилиями очередных кинобратьев – на сей раз по фамилии Strause – с неба просыпалась новая порция угрюмых особей неопределенного пола, возраста и вероисповедания. Размахивая богомерзкими щупальцами и тыча в глаза прохожим мощными осветительными приборами, гости из соседних миров деловито осуществляют план Циолковского, только теперь уже по отношению к сородичам прославленного ракетостроителя.

Впрочем, братья-скайлайновцы вряд ли намеревались спародировать далеко идущие замыслы отдельно взятых ученых. Отработав клепальщиками визуальных эффектов на более чем полусотне картин, начиная еще с «Чокнутого профессора» и «Титаника», они теперь беспорядочно развлекаются в режиссерских креслах: за реквиемом по хищникам и чужим последовал новый план девять из космоса, такой же свирепый и неэкологичный. В принципе, если бы братья не делали столь серьезную мину при столь курьезной игре, Skyline можно было бы воспринять как символ тяжелого похмелья, когда голливудские киношники, закатывающие вечеринку в честь проекта о боевых роботах, просыпаются наутро, будучи атакованы продуктами собственных фантазий. В ходе этой славной киногаллюцинации на Лос-Анджелес нападают как раз отпразднованные накануне боевые роботы, только теперь заправляемые мозгами жителей Восточного побережья, вылущиваемыми из оторванных голов. И все это было бы необычайно мило и трогательно, если бы Колин и Грег не демонстрировали такой убийственной серьезности. Между тем оснований для серьезности у братьев нет ровно никаких, учитывая, что они просто-напросто смикшировали «Войну миров», «Кловерфилд» (в воспаленном сознании российских прокатчиков переквалифицированный в «Монстро»), «Жизненную силу» Тоуба Хупера и «Трансформеров». В Skyline обнаруживаются всё те же клешни, щупальца, динозавровые лапы, гориллоподобные фигуры, какие-то осьминожьи формы с моржовыми физиономиями, а дальше фантазия постановщиков пробуксовывает и в итоге снова возвращается к старой доброй техногенно-животноводческой архаике. Персонажи столь глупы и неинтересны, что поначалу блицкриг инопланетян воспринимается как лекарство от скуки, однако вскоре и пришельцы (кстати сказать, так толком и не предъявленные публике) оказываются существами душными, мутными и неаппетитными. Тотальный экшен, которым режиссеры стараются развлечь зрителя, выглядит довольно комично, а уж эпизод, где лос-анджелесский аналог управдома пытается эффектно уйти на тот свет при помощи газа и зажигалки, – откровенная вершина автопародии. И только в кадре с двойным вознесением братьям-халтурщикам удается на минуту пробиться к чему-то более-менее настоящему, однако следующая за упомянутым кадром финальная сцена – самая, между прочим, романтичная в фильме – бодро смывает наметившееся было ощущение, нанося сокрушительный удар по желудочно-кишечному тракту посетителей кинотеатра. Впрочем, по этому тракту уже не первое десятилетие ездит увесистая часть киноиндустрии Дикого-Дикого Запада.

Vlad Dracula