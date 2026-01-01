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Шелли Хенниг
Шелли Хенниг Shelley Hennig
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Шелли Хенниг

Shelley Hennig

Дата рождения
2 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Дестрхен, Луизиана, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой боевиков, Драматический актёр

Популярные фильмы

Оборотень 8.4
Оборотень (2011)
Готовые 6.7
Готовые (2023)
Куколка 6.7
Куколка (2019)

Фильмография Шелли Хенниг

Сезон охоты 6
Сезон охоты Hunting Season
боевик, криминал, драма 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Охота на киллера 5.1
Охота на киллера Cult Killer
приключения, криминал, драма 2024, Ирландия / Великобритания / США
Смотреть трейлер
Флюкс 5
Флюкс Fluxx
боевик, криминал, фэнтези 2024, США
Смотреть трейлер
Готовые 6.7
Готовые
комедия, боевик 2023, США
Список 5.8
Список The List
комедия 2023, США
Смотреть трейлер
Женщина в доме напротив девушки в окне 6.2
Женщина в доме напротив девушки в окне
криминал, триллер, детектив, мини-сериал 2022, США
Оборотень: Фильм 6.2
Оборотень: Фильм Teen Wolf: The Movie
боевик, комедия, драма 2022, США
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Убойная игра 5.9
Убойная игра Gatlopp
комедия, ужасы 2022, США
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Новости о Шелли Хенниг
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В полнометражном продолжении «Оборотня» будет задействован почти весь актерский состав оригинального сериала
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