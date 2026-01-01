Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Шелли Хенниг
Shelley Hennig
Киноафиша
Персоны
Шелли Хенниг
Шелли Хенниг
Shelley Hennig
Дата рождения
2 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Дестрхен, Луизиана, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.4
Оборотень
(2011)
6.7
Готовые
(2023)
6.7
Куколка
(2019)
Фильмография Шелли Хенниг
6
Сезон охоты
Hunting Season
боевик, криминал, драма
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.1
Охота на киллера
Cult Killer
приключения, криминал, драма
2024, Ирландия / Великобритания / США
Смотреть трейлер
5
Флюкс
Fluxx
боевик, криминал, фэнтези
2024, США
Смотреть трейлер
6.7
Готовые
комедия, боевик
2023, США
5.8
Список
The List
комедия
2023, США
Смотреть трейлер
6.2
Женщина в доме напротив девушки в окне
криминал, триллер, детектив, мини-сериал
2022, США
6.2
Оборотень: Фильм
Teen Wolf: The Movie
боевик, комедия, драма
2022, США
Смотреть трейлер
5.9
Убойная игра
Gatlopp
комедия, ужасы
2022, США
Смотреть трейлер
Показать еще
Новости о Шелли Хенниг
Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень»
В полнометражном продолжении «Оборотня» будет задействован почти весь актерский состав оригинального сериала
В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома
3 бруска дегтярного мыла раскидываю по дому и даче – сплю спокойно до весны: совет бабули из деревни запомнил на всю жизнь
Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
Если бы «Бригада» была аниме: 3 крутых тайтла про криминал, но вместо Саши Белого – якудза и ниндзя
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
«Очередной проходняк с Рейнольдсом в СССР», думал я, пока не включил «Мэйдэй»: не уснете, пока не досмотрите
5 сентября на Пятом выходит «Далеко до Москвы»: новый детектив с Оболдиной может неожиданно выстрелить этой осенью
Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
«Эти глаза напротив…»: кто это смотрит на вас из советского кино — узнаете с первого взгляда? (сложный тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить