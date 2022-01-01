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Кристин Лэйкин
Кристин Лэйкин
Christine Lakin
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Кристин Лэйкин
Christine Lakin
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Дата рождения
25 января 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Кристин Лэйкин
Родилась 25 января 1979 года. Даллас, штат Техас, США.
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Фильмография Кристин Лэйкин
Несносные леди
драма, комедия
2015, США
5.0
Высший класс
комедия
2015, США
4.0
По признакам совместимости
мелодрама, комедия
2012, США
5.0
Альфа и Омега: Клыкастая братва
приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США / Индия
7.0
Крошка из Беверли-Хиллз 2
комедия
2010, США
6.0
Красавица и уродина
мелодрама, комедия
2008, США
4.0
Крутая Джорджия
мелодрама, драма, комедия
2007, США
7.0
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