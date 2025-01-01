Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Melissa Ponzio
Киноафиша
Персоны
Melissa Ponzio
Melissa Ponzio
Дата рождения
3 августа 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
8.9
Оборотень
(2011)
8.2
Орудия
(2025)
Билеты
6.2
Оборотень: Фильм
(2022)
Фильмография Melissa Ponzio
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Ужасы
Год
Все
2025
2024
2022
2011
Все
5
Фильмы
3
Сериалы
2
Актриса
5
8.3
Орудия
Weapons
драма, ужасы, детектив
2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
4.3
Крепкий Харт 2
Die Hart: Die Harter
боевик
2024, США
Девушка из Плейнвилля
криминал, драма
2022, США
6.2
Оборотень: Фильм
Teen Wolf: The Movie
боевик, комедия, драма
2022, США
Смотреть трейлер
8.9
Оборотень
драма, мелодрама, мистика
2011, США
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Помните «Семьянин» с Кейджем? А что если его сыграет Деревянко — сюжет новой комедии подозрительно похож на голливудский хит
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667