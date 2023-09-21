В центре событий оказывается весьма своеобразная семейка, состоящая из супругов Стивена и Анджелы, их дочки Зури и домашнего питомца Рокки. Герои обожают друг друга и всегда пытаются помочь, особенно если в их жизни у кого-то случается нечто плохое. Однако при этом мысли родителей заняты карьерой, поскольку они нацелены на то, чтобы стать успешными и много зарабатывать. Несколько поколений этой семьи отчаянно бьется в попытках добиться чего-то и при этом сохранить самое главное – близких людей рядом.