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Киноафиша Сериалы Первая любовь

Первая любовь (2023 - …)

Young Love 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается весьма своеобразная семейка, состоящая из супругов Стивена и Анджелы, их дочки Зури и домашнего питомца Рокки. Герои обожают друг друга и всегда пытаются помочь, особенно если в их жизни у кого-то случается нечто плохое. Однако при этом мысли родителей заняты карьерой, поскольку они нацелены на то, чтобы стать успешными и много зарабатывать. Несколько поколений этой семьи отчаянно бьется в попытках добиться чего-то и при этом сохранить самое главное – близких людей рядом.

В ролях
В ролях
Лоретта Дивайн
Лоретта Дивайн
Дебра Уилсон
Дебра Уилсон
Скотт Мескади
Скотт Мескади
Исса Рэй
Исса Рэй
Мара Жюно
Мара Жюно
Лорена Хорхе
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Первая любовь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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