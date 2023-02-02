Сериал «Черный список» завершится десятым сезоном

Телеканал NBC объявил о том, что десятый сезон криминального триллера «Черный список» станет заключительным.

Главные роли в финальных сериях исполнили Джеймс Спэйдер («Офис»), Диего Клаттенхофф («Родина»), Хишам Тафик («Скейт-кухня»), Аня Банерджи и Гарри Дж. Ленникс («Лига справедливости Зака Снайдера»).

«Черный список» дебютировал на телевидении в 2013 году. Сериал повествует о бывшем правительственном агенте и разыскиваемом преступнике Рэймонде Реддингтоне (Спэйдер). После долгого времени, проведенного в бегах, герой неожиданно решает сдаться ФБР, чтобы помочь правоохранительным органам поймать самых разыскиваемых людей в мире. В десятом сезоне шоу Рэймонд сталкивается с беспрецедентной угрозой. Бывшие члены «черного списка» узнают о том, что все это время герой работал информатором ФБР. Они объединяют силы, чтобы отомстить ему.

Шоураннером заключительной части сериала выступает Джон Эйзендрат. Он уже прокомментировал новость о закрытии проекта:

«Спустя 10 лет, сотни раскрытых дел и более 200 отснятых эпизодов, для нас большая честь привести шоу к такому финалу. Создавать странных, коварных и восхитительных преступников, которые каждую неделю бросали вызов Рэймонду и ФБР, было невероятно весело. Я хотел бы поблагодарить своих партнеров из NBC и Sony, замечательную съемочную команду, которая совершала подвиги каждый день, изобретательных сценаристов и продюсеров, а также наших потрясающих актеров, которые вдохнули жизнь в проект. Мы бесконечно ценим наших преданных поклонников и будем рады поделиться с ними последним сезоном».

Премьера десятого сезона «Черного списка» состоится 26 февраля.