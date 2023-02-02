Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свободные отношения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сериал «Черный список» завершится десятым сезоном

Сериал «Черный список» завершится десятым сезоном

2 февраля 2023 13:41
Сериал «Черный список» завершится десятым сезоном

Финальная глава шоу выйдет на экраны в конце месяца.

Телеканал NBC объявил о том, что десятый сезон криминального триллера «Черный список» станет заключительным.

Главные роли в финальных сериях исполнили Джеймс Спэйдер («Офис»), Диего Клаттенхофф («Родина»), Хишам Тафик («Скейт-кухня»), Аня Банерджи и Гарри Дж. Ленникс («Лига справедливости Зака Снайдера»).

«Черный список» дебютировал на телевидении в 2013 году. Сериал повествует о бывшем правительственном агенте и разыскиваемом преступнике Рэймонде Реддингтоне (Спэйдер). После долгого времени, проведенного в бегах, герой неожиданно решает сдаться ФБР, чтобы помочь правоохранительным органам поймать самых разыскиваемых людей в мире. В десятом сезоне шоу Рэймонд сталкивается с беспрецедентной угрозой. Бывшие члены «черного списка» узнают о том, что все это время герой работал информатором ФБР. Они объединяют силы, чтобы отомстить ему.

Шоураннером заключительной части сериала выступает Джон Эйзендрат. Он уже прокомментировал новость о закрытии проекта:

«Спустя 10 лет, сотни раскрытых дел и более 200 отснятых эпизодов, для нас большая честь привести шоу к такому финалу. Создавать странных, коварных и восхитительных преступников, которые каждую неделю бросали вызов Рэймонду и ФБР, было невероятно весело. Я хотел бы поблагодарить своих партнеров из NBC и Sony, замечательную съемочную команду, которая совершала подвиги каждый день, изобретательных сценаристов и продюсеров, а также наших потрясающих актеров, которые вдохнули жизнь в проект. Мы бесконечно ценим наших преданных поклонников и будем рады поделиться с ними последним сезоном».

Премьера десятого сезона «Черного списка» состоится 26 февраля.

Фото: NBC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Читать далее 3 февраля 2023
«Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять «Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять Читать далее 1 февраля 2023
8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь 8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь Читать далее 31 января 2023
День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» Читать далее 3 февраля 2023
Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Читать далее 1 февраля 2023
Эксклюзив: Ольга Бузова назвала любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: Ольга Бузова назвала любимые фильмы и сериалы Читать далее 1 февраля 2023
От «Крушения» до «Мужчины нарасхват»: 10 лучших ролей Джерарда Батлера От «Крушения» до «Мужчины нарасхват»: 10 лучших ролей Джерарда Батлера Читать далее 31 января 2023
Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Читать далее 2 февраля 2023
Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Читать далее 1 февраля 2023
Тест: кто ты из комедии «О чем говорят мужчины»? Тест: кто ты из комедии «О чем говорят мужчины»? Читать далее 1 февраля 2023
Related video