«Девушка с татуировкой дракона»: Рецензия Киноафиши

С драконьи татуированной девушкой Дэвид Финчер, после «Семи» давший слово не снимать кино о серийных убийцах, но уже во второй раз это слово нарушивший (первый раз случился в «Зодиаке»), попал в ситуацию, которую персонажи фильма «Мама не горюй» характеризовали как «двойные вилы». С одной стороны, делать совсем уж буквальный ремейк снятого двумя годами ранее фильма Нильса Ардена Оплева было бы несколько странно. Это медитативные психодрамы вроде «Впусти меня» можно клонировать бессчетное количество раз, потому что там главное – процесс взаимодействия характеров, развития отношений и собственно красота ситуации. С The Girl with the Dragon Tattoo так не поступишь: читавшие роман и посмотревшие первую экранизацию, причем столь недавнюю, могут и не захотеть по третьему кругу созерцать одни и те же детали одной и той же детективной – то есть по определению одноразовой – интриги. Так что перед Финчером и писавшим сценарий Стивеном Заиляном стояла задача хоть сколько-нибудь переиначить сюжет, что они в минимальном объеме и сделали.

С другой стороны, перед Заиляном и Финчером стояла еще одна, гораздо более серьезная задача. Попавший под суд журналист и психически неуравновешенная юная поджигательница идут по следу нацистов, которые насилуют, пытают (в том числе засовывая попугаев во все возможные отверстия) и расчленяют евреек, повинных в скотоложестве и тому подобных милых пороках: с этой клюквенно-клубничной плантацией желтой прессы определенно надо было что-то сделать, дабы превратить в классный триллер «высокого полета». С данной задачей авторы тоже справились минимально.

Основной заботой Финчера, судя по всему, было спрессовывание максимального количества романного материала в приемлемый хронометраж (а получившиеся 158 минут, надо сказать, уже хронометраж на грани возможного). Поскольку мастерство, как известно, не пропьешь, получилось технично, динамично и энергично: и всё – в гораздо большей степени, нежели у Оплева, снявшего рыхловатое и довольно-таки анемичное кино. На этом, в общем-то, достоинства финчеровской версии исчерпываются. В постановщике «Девушки с татуировкой дракона» практически невозможно опознать великого режиссера «Чужого-3», «Семи», «Игры», «Бойцовского клуба» и «Зодиака». И если в «Загадочной истории Бенджамина Баттона» Финчер проиграл преображаемому им материалу красиво и вдохновенно, то в The Girl with the Dragon Tattoo киноматерия сера, безжизненна и бездушна, с привкусом какой-то нахохленной угрюмости и консервно-металлическим послевкусием. Дэниел Крэйг, еще как минимум со времен «Дома грез» (а по-моему, так и раньше) давший себе слово не менять выражения своих умных, добрых и печальных глаз, данное слово честно держит. В сцене, где он, сохраняя фирменное выражение лица, размышляет о расследовании, пока подпрыгивающая на нем девушка с татуировкой дракона оглашает воздух громкими и проникновенными криками, это выглядит особенно эффектно. Впрочем, не менее эффектен эпизод, когда та же самая девушка, покрытая пирсингом не хуже царя Ксеркса из «300 спартанцев», заявляется в отделение полиции, где перед ней мгновенно распахиваются двери архива и одно из главных лиц подразделения, вместо того чтобы спросить документы у столь странной особы, как по мановению волшебной палочки начинает рассказывать о событиях сорокалетней давности. Правда, Руни Мара – вполне электрическое существо, на котором (которой) ритм фильма держится не в меньшей степени, чем на операторском мастерстве Джеффа Кроненуэта, так что распахнуть перед нею двери можно просто из режиссерской вежливости… Отдельная история – финал: увидев его, окончательно понимаешь, что перед тобой только что пронеслась очень, да простится здесь этот парадокс, длинная скороговорка, некий эквивалент часового механизма, где элементарный технический расчет заменил все остальное.

Сергей Терновский