Киноафиша
Персоны
Джеральдин Джеймс
Награды
Награды и номинации Джеральдин Джеймс
Geraldine James
Награды и номинации Джеральдин Джеймс
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Best Actress
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1989
Лучшая актриса
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Best Actress
Победитель
Best Actress
Победитель
