Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Задержанный. Trailer
Задержанный. Trailer
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
1
Дата публикации: 31 июля 2024
Задержанный
–
Развернуть
Поделиться трейлером
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Weteran Mc
21 июля 2025, 03:55
Оценка
"Задержанная" - американский детективный психологический триллер 2024 года.
Сюжет повествует о женщине по имени Ребекка, которая приходит в себя в комнате допросов, прикованная наручниками. После посиделки в баре, забыв свой предыдущий вечер, детективы по очереди пытаются внушить ей, что она на своей машине сбила человека, а на её капоте обнаружена лужа крови.
Но чем дальше заходит дело, Ребекка понимает, что перед ней фальшивые полицейские, которые на самом деле - бандиты и мошенники. Они хотят завладеть её деньгами, угрожая жизнью.
Кино на протяжении полутора часов выдерживает напряжённую атмосферу в локациях одного помещения. Актёры неизвестные, но играют хорошо. Сюжет запутанный - не сразу понимаешь, что нужно бандитам от женщины. А кто она такая, в итоге так и не прояснилось.
В фильме очень много жестоких сцен с убийствами и пытками. Развязка не плохая - каждый получил по заслугам.
Про такие фильмы говорят: ничего не понятно, но очень интересно. Но один раз посмотреть его стоит точно.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
21 июля 2025, 03:55
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
31 июля 2025, 21:51
в ответ на сообщение
Weteran Mc от 21 июля 2025, 03:55
Очень рады были прочитать ваш отзыв, спасибо большое!
31 июля 2025, 21:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
5.2
Задержанный
триллер, 2024, США
Онлайн
02:44
Дом, который построил Джек
дублированный трейлер
02:27
Спасти бессмертного
трейлер
01:21
Моя собака - космонавт
тизер-трейлер
01:47
Новая тёща
основной трейлер
01:00
Дастур: Проклятие
дублированный трейлер
01:28
К себе нежно
трейлер
00:59
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала
трейлер
02:19
Отель "У погибшего альпиниста"
трейлер
02:10
Голодные игры: Рассвет Жатвы
дублированный трейлер
01:54
Момо
дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Сюжет повествует о женщине по имени Ребекка, которая приходит в себя в комнате допросов, прикованная наручниками. После посиделки в баре, забыв свой предыдущий вечер, детективы по очереди пытаются внушить ей, что она на своей машине сбила человека, а на её капоте обнаружена лужа крови.
Но чем дальше заходит дело, Ребекка понимает, что перед ней фальшивые полицейские, которые на самом деле - бандиты и мошенники. Они хотят завладеть её деньгами, угрожая жизнью.
Кино на протяжении полутора часов выдерживает напряжённую атмосферу в локациях одного помещения. Актёры неизвестные, но играют хорошо. Сюжет запутанный - не сразу понимаешь, что нужно бандитам от женщины. А кто она такая, в итоге так и не прояснилось.
В фильме очень много жестоких сцен с убийствами и пытками. Развязка не плохая - каждый получил по заслугам.
Про такие фильмы говорят: ничего не понятно, но очень интересно. Но один раз посмотреть его стоит точно.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
Авторизация по e-mail