Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Задержанный - trailer
Киноафиша Трейлеры Задержанный. Trailer

Задержанный. Trailer

🧡
👏
🥺
🤔
🥱 1
Дата публикации: 31 июля 2024
Задержанный
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Weteran Mc 21 июля 2025, 03:55
Оценка
"Задержанная" - американский детективный психологический триллер 2024 года.

Сюжет повествует о женщине по имени Ребекка, которая приходит в себя в комнате допросов, прикованная наручниками. После посиделки в баре, забыв свой предыдущий вечер, детективы по очереди пытаются внушить ей, что она на своей машине сбила человека, а на её капоте обнаружена лужа крови.
Но чем дальше заходит дело, Ребекка понимает, что перед ней фальшивые полицейские, которые на самом деле - бандиты и мошенники. Они хотят завладеть её деньгами, угрожая жизнью.

Кино на протяжении полутора часов выдерживает напряжённую атмосферу в локациях одного помещения. Актёры неизвестные, но играют хорошо. Сюжет запутанный - не сразу понимаешь, что нужно бандитам от женщины. А кто она такая, в итоге так и не прояснилось.
В фильме очень много жестоких сцен с убийствами и пытками. Развязка не плохая - каждый получил по заслугам.

Про такие фильмы говорят: ничего не понятно, но очень интересно. Но один раз посмотреть его стоит точно.

Моя оценка: 8 из 10. 👍
21 июля 2025, 03:55 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 21:51
в ответ на сообщение Weteran Mc от 21 июля 2025, 03:55
Очень рады были прочитать ваш отзыв, спасибо большое!
31 июля 2025, 21:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.2 Задержанный
Задержанный триллер, 2024, США
Дом, который построил Джек - дублированный трейлер 02:44
Дом, который построил Джек  дублированный трейлер
Спасти бессмертного - трейлер 02:27
Спасти бессмертного  трейлер
Моя собака - космонавт - тизер-трейлер 01:21
Моя собака - космонавт  тизер-трейлер
Новая тёща - основной трейлер 01:47
Новая тёща  основной трейлер
Дастур: Проклятие - дублированный трейлер 01:00
Дастур: Проклятие  дублированный трейлер
К себе нежно - трейлер 01:28
К себе нежно  трейлер
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала - трейлер 00:59
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала  трейлер
Отель "У погибшего альпиниста" - трейлер 02:19
Отель "У погибшего альпиниста"  трейлер
Голодные игры: Рассвет Жатвы - дублированный трейлер 02:10
Голодные игры: Рассвет Жатвы  дублированный трейлер
Момо - дублированный трейлер 01:54
Момо  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше