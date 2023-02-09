Остросюжетный комедийный мультсериал «Мой отец – охотник за головами» рассказывает о самом крутом охотнике за головами во всей галактике. Этот человек – настоящий герой, путешествующий по открытому космосу и отправляющий за решетку межпланетных преступников. Однако и у него есть одна тайная слабость. Дело в том, что на Земле его ждут любимая супруга и двое детей, которые понятия не имеют о его ремесле. Когда сын и дочь отправляются автостопом в открытый космос, они случайно раскрывают папин секрет.