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Киноафиша Сериалы Мой отец – охотник за головами

Мой отец – охотник за головами (2023 - …)

My Dad the Bounty Hunter
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 22 минуты
О чем сериал

Остросюжетный комедийный мультсериал «Мой отец – охотник за головами» рассказывает о самом крутом охотнике за головами во всей галактике. Этот человек – настоящий герой, путешествующий по открытому космосу и отправляющий за решетку межпланетных преступников. Однако и у него есть одна тайная слабость. Дело в том, что на Земле его ждут любимая супруга и двое детей, которые понятия не имеют о его ремесле. Когда сын и дочь отправляются автостопом в открытый космос, они случайно раскрывают папин секрет.

Мой отец – охотник за головами - тизер
Мой отец – охотник за головами
тизер
В ролях
В ролях
Роб Риггл
Роб Риггл
Джим Рэш
Джим Рэш
Ивонн Орджи
Ивонн Орджи
Иветт Николь Браун
Иветт Николь Браун
Лесли Аггамс
Лесли Аггамс
Приа Фергюсон
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Мой отец – охотник за головами»
TBA
Сезон 1 Серия 1
9 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Мой отец – охотник за головами - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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